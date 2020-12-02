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高通推驍龍888 揭開明年5G旗艦晶片戰火

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導
高通發表新一代旗艦5G晶片驍龍888，為明年5G晶片戰火拉開序幕。路透
高通發表新一代旗艦5G晶片驍龍888，為明年5G晶片戰火拉開序幕。路透

高通於2020年Snapdragon數位技術高峰會，發表新一代旗艦5G晶片驍龍888，為明年5G晶片戰火拉開序幕。

高通過往都會在美國夏威夷的高峰會上舉行新產品發表，今年受到新冠肺炎疫情影響，改成舉行線上高峰會。

原本外界預期，高通最新產品應該會命名為驍龍875，但揭曉結果是命名為驍龍888。

高通總裁艾蒙（Cristiano Amon）表示，創造優質體驗需要堅持不懈地專注於創新，即使面對強烈的不確定性，仍舊抱持著長期投入的決心。

高通表示，驍龍888搭載第三代驍龍X60 5G數據機晶片，可在全球所有主要頻段提供毫米波與sub-6連線，並支援5G載波聚合、全球多SIM卡、獨立組網、非獨立組網與動態頻譜共用，實現全球相容性。同時，也配置全新第六代人工智慧引擎，採用全新設計的高通 Hexagon處理器，人工智慧功能與上一代產品相比有大幅躍進。

高通 5G 晶片

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