永齡基金會與桃園航空城合作 將作為生醫研發製造基地

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（1）日出席桃園航空城產業論壇，並帶領永齡基金會與桃園航空城簽署合作備忘錄。他期許，桃園運用東北亞、東南亞兩大黃金中心點的優勢，對內打造北台灣經貿走廊，對外連結海空運輸，吸引更多國內外公司進駐，成為亞太經濟樞紐，以及亞洲矽谷的角色。

郭台銘今天以「亞太經貿的燦爛明珠-桃園航空城」為題，應桃園航空城產業論壇的邀請，發表專題演講。

郭台銘說，他非常支持桃園航空城計畫，但是原本鴻海關係企業都沒有在名單之中，加上臻鼎（4958）董事長沈慶芳也提過，想要在航空城取得土地，但搶不到，因此他親自與桃園市長鄭文燦洽談，同時帶進台灣準時達、永齡基金會與桃園航空城合作。

郭台銘說，永齡基金會旗下的永齡生技，聚焦癌症治療、精準醫療，目前有新進展，還不能對外發布，但會運用成果，將桃園航空城作為一個生醫研發基地。

面對媒體詢問，鴻海是否會投資桃園航空城？郭台銘表示，目前是以永齡基金會的名義參與，鴻海不會直接投資桃園航空城。