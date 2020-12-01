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鴻海量子運算論壇將登場 凝聚台灣發展量子科技共識

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

鴻海研究院攜手台灣量子電腦與資訊科技協會主辦的「第一屆台灣量子科技共識論壇」，將於2020年12月12日登場，本次論壇為全台首次大規模，且匯集產官學面向的量子計算領域論壇。鴻海希望藉此活動，整合各界資源，以及產官學界專業知識，建構聚集人才的基地，進而讓台灣成為國際學術與業界交流中樞。

秉持「量子共識，凝聚台灣」之精神，「台灣量子科技共識論壇」總共規劃六大子論壇，分別為「通用量子電腦及硬體」、「量子啟發式機器及計算」、「量子電腦產業發展策略」、「量子教育」、「量子演算法與應用」及「與科學家對話」，預計將有超過300位海內外學者專家共襄盛舉。

鴻海董事長暨研究院院長劉揚偉表示，希望透過資源持續的投入，加速技術發展與聚焦，扎下鴻海未來發展三大關鍵技術的根，以結出三大未來產業的果；對社會而言，過去台灣抓住了半導體興起的先機，讓台灣在全球半導體產業佔有一席之地，現在也要緊緊掌握量子科技起飛的契機，讓台灣量子科技蓬勃發展，為台灣經濟做出貢獻。

鴻海研究院諮詢委員張慶瑞指出，為籌備此次共識論壇，已在11月舉辦五場預備會議，針對量子計算之軟硬體應用、教育以及策略，與國內外專家共同腦力激盪，得到許多在台灣量子科技領域發展的良好建議，希望凝聚出最適合台灣現有基礎，能持續發揚後矽產業的量子科技方向。

鴻海研究院也宣布，旗下量子運算研究所所長將邀請澳洲雪梨科技大學教授謝明修出任。謝明修表示，過去仰賴電晶體的傳統電腦，其計算能力面對大數據、高複雜性問題，顯得左支右絀，量子計算的潛力，隨著超過半世紀的研究發展，逐漸嶄露頭角。期待透過本次論壇，讓鴻海拋磚引玉，串起產官學界三角關係，為台灣在傳統半導體取得世界級領先地位的同時，成功轉型升級對未來科技做出更多貢獻。

量子計算研究所現已啟動與台灣大學物理系 Q-Hub 實驗室合作計畫，同時與中原大學合作成立專門學程，相關領域工程師已陸續加入，未來透過產學合作，將集結全台灣60位程式高手腦力激盪，挑戰對量子計算的想像。

本次共識論壇協辦單位為資策會、台灣大學IBM量子電腦中心、三創育成基金會、財團法人商業研究院、善科教育基金會、教育部教學實驗研究辦公室、財團法人光電科技工業協進會，台灣半導體產業協會，台灣光電半導體產業協會。

鴻海 半導體 量子計算

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