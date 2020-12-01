郭明錤看好台揚5GO-RAN創新商業模式 估明年營收創新高

天風國際證券分析師郭明錤今（1）日最新報告表示，預測O-RAN（Open radio access network）在具備低成本及建置彈性優勢下，將逐漸成為5G佈建新典範，看好台揚（2314）可望受惠5G O-RAN創新商業模式，預估台揚明年營收年增120%，將創歷史新高，EPS 1.5~2元，創近20年新高。

郭明錤表示，預測全球5G基站建置數量將由今年的110~120萬顯著增加至明年的220~240萬；除了數量增加外，為了提供更多樣化的應用，低延遲／SA網路建置、私有雲／混合雲與MVNO的比重將顯著提升；因此O-RAN將逐漸成為5G基站建置新典範。

他指出，台揚既有的RRH（Remote radio head）的EMS商業模式，受益於O-RAN趨勢可望升級至O-RU（Open radio unit）的ODM／JDM商業模式，預估毛利率可望由15~20%拉升至40~50%。

郭明錤說，根據最新研究，台揚已擊敗Fujitsu與啟基，取得Dish的5G O-RAN RU訂單，預測自明年第2季開始出貨，若出貨順利，預估明年出貨量可達3~4萬套，受惠於RU訂單毛利較RRH高，在Dish訂單挹注下，預估台揚明年營收85~90億元，年增120%，將創歷史新高，EPS 1.5~2元幾乎創近20年新高。

郭明錤表示，展望未來，O-RAN訂單將快速增長，台揚因具有出貨經驗優勢，可望取得更多O-RAN RU訂單。