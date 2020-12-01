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不修了！造價360億軍艦失火 美國決定銷毀

晶睿成立台灣技術客服中心 強化台灣在地服務

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

晶睿通訊（3454）今（1）日宣布成立台灣技術客服中心，除了延續台灣研發、設計、製造的優勢，更展現經營台灣市場、品牌以及在地服務的決心。

晶睿業務營運部經理黃志揚表示，在晶睿20周年之際成立台灣技術客服中心，有其劃時代的意義，台灣是我們的研發技術總部，也是我們深耕台灣市場的重要據點。成立台灣技術客服中心,對外代表我們能第一線貼近使用者的需求，把服務做好。

對內我們可以快速收集產品回饋，優化產品與系統的開發。更重要的是達到即時協助客戶、縮短等待時間、提高客戶滿意度,透過一對一客服專線,提供常見問題的解決方法以及技術諮詢, 完善台灣在地服務。

此外，晶睿技術客服中心也導入數位雲端客服管理系統，進行紀錄、追蹤、分析、 以及統計客服成效，期望以台灣作為客服示範據點,複製成功經驗於全球市場，打造在地化的服務體驗。

晶睿

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