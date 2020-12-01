十銓率先布局DDR5新世代記憶體產品

上市記憶體品牌及模組大廠十銓科技（4967）今日宣布超前部署，率先規劃DDR5市場布局，將配合中央處理器（CPU）雙龍頭英特爾、超微的DDR5平台發表時間，最快可於2021 第3季推出 DDR5記憶體，卡位下一世代記憶體產品。

十銓強調，公司深知DDR世代更替搶占先機的重要性，計劃2021推出ELITE 記憶體DDR5系列，是在DDR3、DDR4階段累積20多年的產品開發經驗後，積極與各原廠洽談攜手開創未來新世代事宜，全面到位準備迎接下一世代。

十銓表示，將以全球熱賣的ELITE記憶體產品線，成為DDR5 DRAM 的首波生力軍，預計推出單支16GB、4800MHz的規格，工作電壓從前一代的1.2V下降至1.1V，資料傳輸速率更是提升到4,800-5,200 Mbps，在功耗下降了10%的同時提升了最高1.6倍的傳輸速率。

此外，十銓也將目前DDR4記憶體需具備ECC錯誤修正功能，須額外增加晶片，在DDR5記憶體支援On-die ECC錯誤修正，自身即可修復錯誤單位，使系統穩定度及效能大幅提升，這些新世代記憶體也將運用於大智慧數據運算等相關用途。