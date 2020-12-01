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不修了！造價360億軍艦失火 美國決定銷毀

輝達攜手 GE Healthcare 及 Nuance 齊攻智慧醫療

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

輝達NVIDIA）今天宣布成立 NVIDIA Inception 醫療聯盟，與攜手 GE Healthcare 及 Nuance 一起為醫療 AI 新創，提供能推動其創新技術的工具。

輝達表示，旗下的 NVIDIA Inception 加速器計畫橫跨 90 國，擁有超過 6,500 間耕耘 AI 與資料科學領域的新創公司加入。這些新創公司能夠進入 GE Healthcare 的全球網路，使用該公司於 160 國所安裝的 400 萬個醫療影像、行動診斷及監測等數量龐大的設備，創造出的 2.3 億份檢查和相關資料，以擴大臨床和商業活動。

輝達也計劃將其開發出的 AI 解決方案，與使用 Nuance網路的 8,000 間醫療機構的放射科醫療人員連結起來，提供放射科使用者單一的窗口進行審查、試用、驗證和購買 AI 模型，此舉消除了技術鴻溝，讓 AI 技術變得有用、可用且有人使用。

輝達強調，NVIDIA Inception 計畫近期加入第 1,000 間醫療 AI 新創公司，並持續根據企業成員的成熟度，提供各項量身定制的福利，包括上市支援、技術援助以及取得 NVIDIA 專業技術的機會。新創公司可以透過 NVIDIA 深度學習機構獲得各項訓練課程、透過我們的全球經銷商網路以優惠價格購買硬體，以及受邀參加獨家的交流活動等。

輝達表示，與醫療領域巨頭合作，可協助 醫療聯盟計畫成員，加快上市腳步，以求培育更多醫療 AI 新創公司的成長，最終促進整個醫療產業生態系的發展。

此外，輝達也針對醫療領域的開源框架MONAI (Medical Open Network for AI) ，進行優化，並即將發布應用於 AI 醫療與生命科學的 NVIDIA Clara 應用程式框架，MONAI 已準備投入生產。

NVIDIA 輝達 GE

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