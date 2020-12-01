輝達成立醫療聯盟 推動醫療AI新創

輝達於今（1）日宣布，成立NVIDIA Inception醫療聯盟，讓醫療AI新創公司能透過NVIDIA與其醫療產業合作夥伴的協助下，規畫創新項目，並更快取得成功。

NVIDIA Inception計畫近期加入第1,000間醫療AI新創公司，並持續根據企業成員的成熟度，提供各項量身定制的措施，包括上市支援、技術援助及取得NVIDIA專業技術的機會。NVIDIA與醫療領域巨頭合作，協助Inception計畫成員加快上市腳步，以求培育更多醫療AI新創公司成長。

NVIDIA Inception加速器計畫橫跨90國，擁有超過6,500間耕耘AI與資料科學領域的新創公司加入，而Premier等級的成員，現在可以加入GE Healthcare Edison Developer Program，新創公司可藉此進入GE Healthcare的全球網路，使用該公司於160國所安裝的400萬個醫療影像、行動診斷及監測等數量龐大的設備，所創造出的2.3億份檢查和相關資料，以擴大臨床和商業活動。

取得FDA許可的Premier等級成員，也能加入Nuance AI Marketplace 診斷影像市集，直接將開發人員及放射科使用者串連起來，將AI帶進放射科的工作流程中。它為AI開發人員提供單一的API，將其開發出的AI解決方案，與使用Nuance PowerShare網路的8,000間醫療機構的放射科醫療人員連結，提供放射科使用者單一的窗口進行審查、試用、驗證和購買AI模型。