鴻海首屆量子運算論壇12日登場 劉揚偉親自主持

鴻海（2317）集團旗下鴻海研究院攜手台灣量子電腦與資訊科技協會主辦的「第一屆台灣量子科技共識論壇」，將於12月12日在三創生活園區登場，本次共識論壇為全台首次大規模，且匯集產官學面向的量子計算領域論壇。鴻海研究院希望藉此活動，整合各界資源以及產官學界專業知識，建構聚集人才的基地，進而讓台灣成為國際學術與業界交流中樞。

秉持「量子共識，凝聚台灣」之精神，「台灣量子科技共識論壇」總共規劃六大子論壇：「通用量子電腦及硬體」、「量子啟發式機器及計算」、「量子電腦產業發展策略」、「量子教育」、「量子演算法與應用」及「與科學家對話」，預計將有超過300位海內外學者專家共襄盛舉。

作為鴻海科技集團未來3到7年前瞻核心技術研發單位，鴻海研究院在甫結束的鴻海科技日（HHTD20），揭櫫10大專案計畫時，鴻海科技集團董事長暨研究院院長劉揚偉即預告，將於12月舉辦首屆量子科技共識論壇。

在集團來說，希望透過資源持續的投入，加速技術發展與聚焦，扎下鴻海未來發展3大關鍵技術的根，以結出3大未來產業的果；對社會而言，過去台灣抓住了半導體興起的先機而讓台灣在全球半導體產業佔有一席之地，現在也要緊緊掌握量子科技起飛的契機，讓台灣量子科技蓬勃發展，也為台灣經濟做出貢獻。

鴻海研究院諮詢委員張慶瑞指出，為籌備此次共識論壇，研究院已在11月舉辦5場預備會議，針對量子計算之軟硬體應用、教育以及策略，與國內外專家共同腦力激盪，得到許多在台灣量子科技領域發展的良好建議，12月12日將攜手凝聚出最適合台灣現有基礎，能持續發揚後矽產業的量子科技方向。

鴻海研究院也宣布，旗下量子運算研究所所長將邀請澳洲雪梨科技大學（University of Technology Sydney）謝明修教授出任。謝明修表示，很高興能夠加入鴻海研究院量子計算研究所，過去仰賴電晶體的傳統電腦，其計算能力面對大數據、高複雜性問題，顯得左支右絀，而量子計算的潛力，隨著超過半世紀的研究發展，逐漸嶄露頭角。