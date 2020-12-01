義隆電邀攻城獅職業籃球隊同歡

IC設計廠義隆電（2458）昨日邀請最近非常火紅的P聯盟／攻城獅職業籃球隊，到公司與員工齊聚同歡，義隆電董事長葉儀晧表示，該公司非常重視員工的工作與休閒生活，鼓勵同仁多多參與相關體育活動，以維持身心靈健康。

義隆電響應新竹當地的職業籃球隊攻城獅隊主場賽事，在該公司補助下，提供優惠的球賽包場門票與聯名T恤，讓同仁自由選購。

新竹攻城獅職業籃球隊是一群擁有竹科背景的企業家於2020年聯合成立，資本額超過五成來自竹科，義隆電經營團隊也是股東之一。

新竹攻城獅目前選用新竹縣體育館當作主場地，並將場館升級，包含特別引進NBA等級地板、架設高級LED圍欄屏、觀眾席保養維修等，期望帶給球迷絕佳觀賽體驗。而且相關LED圍欄屏正是由義隆電策略投資和產品共同合作的聚積，及知名大廠台達電共同攜手打造。