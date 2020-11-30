法人：環球晶併購案 有利市占

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北即時報導

環球晶（6488）宣布擬斥資37.5億歐元收購德國Siltronic，可望躋身全球12吋矽晶圓第二大廠，國內法人除看好整併後產業秩序轉佳外，市占擴增也有利於環球晶評價提升，正面看待此一收購案。

法人分析，環球晶、Siltronic分別為全球第三大、矽晶圓廠，兩家公司結合後，市占率將達25%，僅次於日本信越（Shin-Etsu）的31%、日本勝高（SUMCO）的28%；若以12吋矽晶圓來看，則是第二大。

根據法人估計，環球晶宣布每股收購價為125歐元，總金額約合新台幣1,281億元，但目前尚未揭露交易方式是以換股、現金收購，或是部分股票、部分現金。

Siltronic去年營收約12.7億歐元（折合新台幣約440億元），相當於環球晶營收規模580億元的75%，至於獲利2.2億歐元（折合新台幣約77億元），則為環球晶獲利136億元的56%。

法人指出，環球晶收購Siltronic後，將有利於矽晶圓產業秩序進一步改善，營收規模擴大也可增加採購及銷售等議價能力，有助於在半導體景氣持續走揚之際，推動獲利邁向新一階段里程碑。

此外，以中美晶集團精神領袖盧明光過去展開併購動作的精準度，以及後續經營績效來看，法人對於此一收購案也抱持樂觀期待。

矽晶圓 環球晶 新台幣

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