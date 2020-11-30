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國家創新經濟推動小組會議 蘇揆：用新科技驅動競爭力

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

行政院長蘇貞昌今（30）日主持「行政院數位國家創新經濟推動小組第4次會議」，他表示，台灣運用科技及數位防疫等許多做法已有成效，讓世界羨慕及肯定；而世界變化快速，政府在蔡總統領導下，在既有基礎上，將更進一步提升數位經濟發展，驅動國家競爭力。蘇揆強調應透過科技縮短距離，透過資料連線等方式，提升政府服務，同時做好資安等工作。

蘇揆聽取「DIGI＋方案推動成果暨下一階段（2021-2025年）規劃」報告，並表示政府於防疫期間沒有召開大型會議，但工作小組仍積極就各該專題及專案，召開近40場會議，也進行中央及地方交流，持續滾動檢討各方案項執行進度。

蘇揆指出，台灣運用科技及數位防疫等許多做法已有成效，讓世界羨慕及肯定。其中，政府運用數位防疫，透過資料開放，將防疫資訊透過社群軟體、LINE等，即時發布；也與民間高手公私協作，製作口罩地圖，不但讓民眾第一時間防疫，能領取或購買口罩，也使口罩配送達到最高效率。

蘇揆以寶瓶星號郵輪為例表示，政府應用大數據及數位科技，快速清楚掌握可能接觸者及感染者，這即是台灣的科技實力。他指出，正因此科技實力，國人同心協力，臺灣迄今才能超過230天零本土病例奇蹟，讓世界其他國家羨慕及肯定。

蘇揆強調，政府在蔡總統領導下，在既有基礎上，從組織、經費、引資及基礎建設等方面，希望更進一步提升數位經濟發展，驅動國家競爭力。在組織方面，目前行政院進行組織改造中，將設立數位發展部，未來4年於「前瞻基礎建設計畫」中，也將投入近新臺幣1,000億經費，加強數位建設。

蘇揆說，在引資方面，蔡總統已揭示「六大核心戰略產業」的重點工作上，政府未來兩年將投入76億元，吸引AI、物聯網、雲端服務及半導體設備等國際大廠加碼投資，努力打造台灣成為「高階製造、高科技研發、半導體先進製程」中心。

蘇揆表示，台灣變化快速，但世界變化更快，台灣能在世界有一席之地，靠的是人才；台灣自由、開放，因此「很活」，剛好在這數位時代最有用。

蘇揆以擔任台北縣長的經驗為例，指出當時政府利用電腦統一化、規格化，讓台北縣民眾可直接連線，就地辦理地籍或戶籍謄本，透過科技縮短距離。在兼顧資安與民眾方便的前提下，政府各機關的資料也應連線，避免讓民眾在各機關奔波。

蘇揆強調，科技可以改變、跨越，但最難的是觀念改變。他指示各部會對於守護資訊安全及給予民眾便利性共同努力，另也請各部改變觀念、迎上新時代，利用新科技，跨越自己。同時因應少子化等局勢變化，可藉此機會引進、吸納人才，並且留住好人才。

蘇揆表示，當新冠肺炎造成全世界超過6,200萬人確診、146萬人死亡的此時此刻，許多大國及先進國家因二次疫情鎖國封城，許多地方學校停課，甚至禁止六人以上集會；而今日大家能聚集開會，正因過去這段時間，政府嚴格要求，且在防疫過程中，國人共同努力、全力配合，才讓我國防疫做得最好，被世界肯定，成為亂世中的福地。

蘇揆強調，台灣要趕上時代，針對委員提出的問題，請各部會盤點並解決問題、隨時調整。蘇揆也表示，今日邀集各民間委員，希望能從檢視過去推動的成果及下階段工作中，進而凝聚未來努力工作的推動方向。

口罩

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