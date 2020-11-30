環球晶併購晉升晶圓二哥 外資目標價升至680元

環球晶（6488）宣布收購矽晶圓大廠Siltronic AG，將躍升為全球晶圓二哥，外資美銀、高盛、摩根大通三大外資出具分析，一致看好環球晶議價能力提升，更加受惠已經邁向上升周期的產業循環，其中，美銀樂觀環球晶前景，更翻多評級為「買進」，目標價一口氣喊到680元，高盛也維持領先市場的570元目標價。

美銀表示，環球晶若順利完成收購案，將一舉晉升為全球晶圓二哥，合計前三大晶圓廠囊括全球87%的市占，其定價能力及議價空間無疑擴大。更重要是，環球晶宣布時點「正好」，晶圓產業已浮現景氣落底訊號，環球晶明後年毛利表現可望因為合約、特別是長約議價結果提升而加速反彈。

高盛也表示，環球晶整併Siltronic AG，有利業界資源整合進而提升廠商議價能力。事實上，環球晶一直善用景氣不佳的機會發動併購，藉此壯大實力，如2011年環球晶收購Covalent Materials、GlobiTech，2016年再併購SunEdison’s silicon，使公司份額快速從中個位數拉升到15%。

摩根大通進一步分析，環球晶市占衝高，雖產業整合有利晶圓廠上漲反應，但未來環球晶技術壯大很可能威脅信越化工及SUMCO兩大晶圓廠。摩根大通日本研究團隊直言，對信越和SUMCO來說，併購案絕對是「弊大於利」的負面消息。

至於環球晶收購資金來源，三家外資都不擔心，主要是環球晶帳上現金充沛，舉債籌資正逢低利率，整併效益又遠大於收購資金。將環球晶財測大幅上修的美銀證券，對今、明、後年每股純益（EPS）預測拉升到29.8元、31.7元、36.2元，後續不排除視整併結果再調整財測。