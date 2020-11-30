遠傳加入高雄市「5G AIoT國際大聯盟」

高雄市致力於推動數位經濟產業，打造亞洲新灣區為5G與AIoT的創新實驗場域，今（30）日「高雄5G AIoT國際大聯盟」成軍，邀請遠傳電信（4904）、微軟、AWS等代表出席。遠傳電信總經理井琪以「智慧5G新應用」為題，與現場產官學界的代表們分享遠傳如何以5G通訊技術，協助產業導入創新應用，將與南台灣企業一起升級、轉型與創新。

遠傳電信總經理井琪表示，遠傳很榮幸能成為高雄市在5G發展上的合作夥伴，遠傳在5G競標取得頻寬與頻譜位置的絕佳優勢，2021年遠傳5G訊號覆蓋率在亞洲新灣區及其周邊商圈達到90%；技術上遠傳也有奠基於長期深耕「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」以及雲端、資通訊整合的豐碩成果，可協助高雄發揮產業能量，共同推動台灣產業創新升級，將高雄打造成便捷的科技智慧城市。

遠傳也表示，5G多種應用超乎想像，尤其在智慧城市、智慧製造、交通運輸、智慧醫療、文化娛樂領域創新應用蓬勃發展，遠傳作為聯盟成員，將致力於與國際大廠夥伴、高雄在地企業共同合作，以港區、產業與經貿園區及新創基地等公共服務領域，作為5G服務研發、試運轉及商業模式測試的驗證場域，並將成果擴散至產業與相關應用，更要將5G商轉應用服務完整的服務輸出與國際接軌，大幅提升台灣競爭力。