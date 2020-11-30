仁寶集團神寶醫資攜手高醫 力推社區照護解決方案

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
展示互動式智能運動地墊。仁寶/提供
展示互動式智能運動地墊。仁寶/提供

2020台灣醫療科技展即將開跑，仁寶（2324）集團旗下神寶醫資攜手高雄醫學大學附設中和紀念醫院，參加「台灣醫療科技展」，展出以社區照護為主軸的解決方案。長照議題近年來隨著台灣社會高齡化逐漸受到重視，仁寶集團看準銀髮族潛在商機，與高醫合作建立樂齡智能據點，透過本次醫療科技展，展示互動式智能運動地墊、智復寶動作感測器、AI智能輔聽器、手持超音波、個人健康記錄平台，響應政府近年來積極推廣的體醫大健康政策。

今年有550個參展機構與企業、150個新創團隊，規模甚大。仁寶集團神寶醫資於會展中所展示的互動式智能運動地墊，能透過踩踏時的燈光、音效協助銀髮長者將延緩失能訓練轉為量化數據，透過物理治療師規劃客製訓練課程，逐步提升樂齡日常自主生活所需的肌耐力訓練。

另外，2020年11月底剛發表的神寶輔聽器為業內首次搭載AI人工智慧的輔聽產品，透過演算可增強人聲，降低周圍環境噪音，使聲音更清晰。更可即時調整音量，便利舒適。耳機只需充3小時即可使用8-12小時，充電盒可隨身攜帶回充3次，外出攜帶方便無負擔。

有別於市場輔聽器，外型時尚加上獨創「一鍵增強人聲」功能，配合簡易APP操作，適合各年齡層所需人士與醫療專業做醫療輔助。

神寶輔聽器為業內首次搭載AI人工智慧的輔聽產品。仁寶/提供
神寶輔聽器為業內首次搭載AI人工智慧的輔聽產品。仁寶/提供
神寶輔聽器為業內首次搭載AI人工智慧的輔聽產品。仁寶/提供
神寶輔聽器為業內首次搭載AI人工智慧的輔聽產品。仁寶/提供

仁寶 長照

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