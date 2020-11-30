和碩併鎧勝-KY 合併基準日提前至明年1月15日

和碩（4938）併購子公司金屬機殼廠鎧勝-KY（5264）案，和碩今（30）日公告，因本案取得相關主管機關核准之進度提前，為儘速發揮整併效益，將合併基準日提前至明年1月15日。

和碩今日代子公司PEGASUS ACE LIMITED（和碩100%持股之子公司）公告，變更與Casetek Holdings Limited 鎧勝控股有限公司合併案之合併基準日。

和碩表示，原暫訂之合併基準日經今年9月30日股東臨時會決議通過，現因本案取得相關主管機關核准之進度提前，為儘速發揮整併效益，擬變更合併基準日為明年1月15日。

和碩原先就指出，原訂合併基準日暫訂為明年2月26日，並擬請PEGASUS ACE LIMITED股東臨時會授權董事及其指定之人，未來因主管機關指示、因應市場狀況或客觀環境變動，或因其他事實需要調整變更時，由董事及其指定之人全權處理並公告之。