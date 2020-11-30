交大建立導師制度 孵育台灣新創獨角獸

交大產業加速器暨專利開發策略中心（IAPS）為協助早期新創團隊成長與技術研發，特別導入專業資源，建立導師制度，將導師及IAPS的商業媒合及國際鏈結等資源，挹注在參與計畫的團隊中，重整資源的部署及調整，希望孵育台灣在地獨角獸，與IAPS共創價值爭取資源。

IAPS表示，IAPS提出ScaleUP Premium Program，邀請10個新創會員參與，除原本加速器的機制外，導入Professional resource，邀請現任或曾任CXO層級的導師，進入團隊實際參與經營。計畫內容針對團隊技術需求引薦學校教授，促成產學合作，並協助團隊加強商業媒合、營運諮詢及協助團隊找到對的天使投資人和創投。ScaleUP Premium Program以營運放大為目的，加強團隊與加速器黏著度，為團隊鍊結所需商機、資金與關鍵人才。目前已有多位業師進入團隊擔任CEO、CFO，甚至擔任天使投資者。

目前導師人選包括黃經堯（IAPS中心主任老師）、林伯恒（IAPS中心執行長）、黃志遠（史丹佛基金會董事長）、謝志鴻（藝派科技股份有限公司董事長）、張美慧（戰國策傳播集團副董事長及執行長）、陳冠豪（凱煬太陽能執行董事）等超過10位導師群，都在業界擔任或曾任高階專業經理人以上的職務。

IAPS在2013年成立，是全國第一家由學界成立的新創加速器，IAPS已建構由各階段新創培育業師、各產業領頭企業、亞太地區國際夥伴、天使投資基金所組成的新創價值鏈資源，積極成為世界級新創人才交流、資訊、商業鏈結的共享平台。