宏碁迎接雙12 買PC周周抽iPhone 12

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

PC品牌大廠宏碁（2353）迎接雙12購物節，宏碁全新搭載第11代Intel Core處理器系列的輕薄產品全線到位，包含Swift 5、Swift 3及Aspire 5，兼具時尚、輕薄及長效電力特色，超過十款供選擇；同時，12/1至1/3止，購買任一款搭載Intel® Core 系列Acer桌機/筆電，即可周周抽iPhone12，另有其他專屬買送好康。

時尚行動商務者最佳選擇- 14吋Swift 5觸控筆電搭載最新11代Intel CoreTM 處理器系列，觸控螢幕覆蓋一層康寧大猩猩抗菌玻璃，具纖薄、長嘯特色，推出迷霧綠金屬感新色，14.95公釐的纖薄機身，由頂級鎂鋰和鎂鋁合金製成，重量約1公斤，輕鬆攜帶；特殊軸承設計符合人體工學又具散熱效果。

Swift 5（SF514-55TA）搭載最新第11代Intel® Core™ i5/i7處理器，經過Intel Evo平台認證休眠喚醒時間小於 1 秒、可提供 17小時電池續航力、充電 30 分鐘即可享有 4 小時以上的電池續航力，具有抗菌解決方案，內建Intel Iris X顯示晶片，推出搭載i7版本具備16GB RAM及512BG SSD儲存，售價45,900元；i5版本具備8GB RAM及512GB SSD儲存，售價40,900元，上網登錄送Type-C Hub（市價：1,990元）。

另推出搭載GeForce MX350顯卡新款-Swift 5（SF514-55GT），內建最新第11代Intel® Core™ i5／i7處理器，內建512GB SSD及16GB RAM，配備USB Type-C、Thunderbolt™和USB 3.2 Gen 2連接埠等，售價42,900元及45,900元，上網登錄送Type-C Hub（市價：1,990元）。

迎接年終最後搶購時機，宏碁推出購買任一款搭載Inte Core™ 系列桌機/筆電，周周抽iPhone 12（市價：26,900元）；購買任一款搭載第11代Intel® Core™ 處理器之Swift 3／5系列筆電，送Type-C Hub（市價: 1,990元）；購買任一款搭載第11代Intel® Core™ 處理器之Aspire 5系列筆電，送Acer Day藍牙喇叭（市價: 890元）；購買搭載第10代Intel® Core™ 處理器Predator桌機／筆電，送Predator RGB 滑鼠墊 （市價: 2,490元）。

Intel 處理器

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