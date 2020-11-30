元太結盟陸廠亞世光電 合攻電子紙標籤市場

電子紙大廠元太（8069）今（30）日宣布，與陸廠亞世光電進行策略合作，針對技術研發，產品製造，關鍵材料、市場等方面進行合作，元太將供應電子紙薄膜給亞世，用於製造電子紙模組。元太指出，雙方將共同致力於擴大電子紙在電子貨架標籤、智慧標籤、智慧家居、智慧穿戴、智慧物流、智慧醫療、智慧交通、工控儀錶、以及無線通訊等物聯網方面的電子紙產品應用。

元太董事長李政昊表示，隨著電子紙的產品應用越趨成熟，終端市場客戶對電子紙產品需求量越來越高，電子紙貨架標籤市場更是急速成長；元太與亞世光電進行戰略合作，成為電子紙產業生態鏈中的重要模組夥伴，也得以充實電子紙產業供應鏈的陣容，提供終端客戶更多的模組夥伴選擇。

亞世光電董事長賈繼濤指出，元太在電子紙產業領域佔有領先地位，不僅技術持續創新，在關鍵材料電子紙薄膜產品的研發製造及資源整合上，也具有舉足輕重的角色。他期望，與元太成為長期策略合作夥伴，結合雙方企業的優勢、強強聯合，能不斷擴大電子紙產品的應用市場。

亞世光電成立於2012年，去年在中國A股市場上市，主要業務為定制化液晶顯示器的設計、研發、生產和銷售，可提供如電子紙模組（EPD）在內的顯示產品一站式解決方案，包括帶前光全貼合產品、觸控、T-CON產品的設計，及無線通訊模組等差異化產品應用，市場遍及歐洲、美洲、日本、韓國及中國等地。

亞世光電從2015年起，就對電子紙產品持續投入研發團隊及專用生產線，目前電子紙產品專用生產線已有4條，每月產能200萬片。亞世光電近期也公告，還要投入人民幣5,000萬元設立子公司，擴大電子紙產品規模，業務包含電子紙模組、相關顯示產品，以及配套產品的設計、研發、生產和銷售等。

亞世光電計畫到明年第1季，產線將增加到8條，產能可達360萬片。