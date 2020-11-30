同步大盤爆量 盤中零股交易衝12億元新高

MSCI權重生效，台股今（30）開高走低尾盤爆出賣盤下殺百點，但盤面個股活躍，且台股投資人向來有下跌買股傾向，在台積電（2330）帶頭及漲停股中壽（2823）、同欣電（6271）等共同拉抬，台股盤中零股交易再衝出12億元的新紀錄，累積全天成交破800萬股、達871萬股也是新猷。

台股今天早盤一度攻頂，但隨後在大型股率先湧現賣盤，大盤指數快速翻黑，多頭點火低價股、題材股撐盤，包括減資新股上市的同欣電、開發金收購的中壽飆漲停，鋼鐵股大成鋼（2027）、中鋼（2002）、晶圓代工二哥聯電（2303）等逆勢抗跌，連帶拉抬盤中零股交易活絡，與MSCI牽動的大盤同步爆出巨量紀錄。

據統計，今天盤中零股仍以權王台積電成交67萬股稱冠，其次中壽和同欣電各以27.7萬、27.6萬股排行第二、三，接力有元大台灣50（0050）成交23萬股，聯電22萬股，玉山金（2884）13萬股，聯發科（2454）12萬股，還有大成鋼11萬股，兆豐金（2886）10.9萬股，中鋼9萬股等均進榜十強，為衝高零股交易的主要焦點。

另11-30名有華南金（2880）、大立光（3008）等零股熱門股，買氣同步衝高，如大立光今天成交6.8萬股為新制上路來最多，日月光投控（3711）5.7萬股、益航（2601）7.7萬股等也是新高，錸德（2349）6萬股為次高，皆帶動零股交易金額成長。