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台灣之星攜手華電網 打造5G智慧園區

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

台灣之星今（30）日宣布，攜手華電聯網（6163），借助華電聯網在多種寬頻網路、ICT技術以及智慧應用整合的經驗和能力，加乘台灣之星廣受產、官、學界青睞的企業連網解決方案以及專業諮詢與客服團隊，共同擘劃5G世代的智慧園區藍圖，幫助客戶「接軌Engage」、「賦能Empower」、「獲利Earn」，期盼推升國家智慧化服務能量與商機的發展。

台灣之星表示，全球各地政府在推動智慧城市發展數位經濟的同時，也將目光聚焦在工業區、新式住宅或商辦特區等規模較小的園區發展，多方採用智慧建築、智慧電網、智慧路燈、智慧安防等解決方案，經由統一的資訊平台進行管理與維運，打造以人為本的智慧生活環境典範，為其他場域轉型借鑑。此外，大型企業也隨著5G建設與應用逐步推進，展開物聯網、大數據、AI人工智慧及更多ICT技術整合，藉此優化流程並擴大數據資料的加值與應用，達成提升廠區或園區生產力、降低營運成本的目標。面對5G可望加速這波智慧園區發展浪潮，台灣之星秉持一貫結盟多元夥伴的5G企業合作「3E模式」。

迎戰5G商機，地方紛紛積極向智慧化與數位化展開轉型，各地科技園區做為科技發展指標，也紛紛導入5G相關應用以驅動軟硬整合與產業升級；根據日經BP研究指出，除基礎設施產業外，智慧建築、次世代自動車、IT投資等智慧城市／園區常見的關聯產業，到2030年市場規模預計將累積達41兆美元。

台灣之星行銷事業部資深副總朱曉幸表示，智慧園區如同智慧城市的縮影，牽涉範疇多元且複雜，單憑個別企業之力將難以推動整體發展。不同於一般業者僅提供自身服務，台灣之星在5G企業合作方面秉持以合作取代競爭，持續擴大生態系，除提供企業客戶客製化的4G／5G連網解決方案與自行開發的免費管理平台外，還可協助介接24大領域、超過300家策略夥伴，一站式探尋能源、交通、防災等各式智慧解決方案，加速智慧化進程並幫助雙方邁向獲利，同時，也可望帶動自身企業用戶營收提升，目標2025年年複合成長110%，達到多贏局面。

此外，台灣之星認為，科學園區、工業區幅員堪比大型社區，人口密集且通勤時間集中度高，因此確保交通順暢可謂是發展智慧園區的重要一環，華電聯網王宏仁資深副總表示：「華電聯網提供完整的交通控制系統與安全監控系統規劃解決方案，可有效應用在智慧園區等相關場域，透過整合園區內的自駕車與車聯網，以及智慧號控、感測設備與邊緣運算系統等基礎設施，建構人、車、路及及雲的開放型智慧運輸實證環境；迎向5G時代，我們看好台灣之星對於5G的規劃與發展，期待雙方能攜手發揮各自所長，由智慧交通、智慧園區以至更多智慧解決方案，持續探索5G智慧應用的創新服務與體驗。

5G 台灣之星 4G

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