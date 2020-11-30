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華碩迎戰資訊月 限時回饋抽VIP百萬點數

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

2020台北資訊月將於12月2日在世貿一館登場，PC品牌廠華碩（2357）祭出多款人氣機種折扣優惠，再加碼抽ASUS VIP百萬點數，共有5名幸運會員可各獲得20萬點數，能在華碩官網或專屬「MyASUS APP」兌換百貨、影城、美食等各式現金禮券及商品券。

迎戰資訊月的同時，市調機構IDC最新研究顯示，華碩筆記型電腦拿下2020年台灣市場前三季冠軍，第三季家用筆記型電腦市佔更達41.4%，並朝18年封王佳績邁進！隨著強勢新品「世界最薄OLED翻轉筆電」ASUS ZenBook Flip S （UX371）推出，預期帶動華碩家用筆電市佔上看5成。

另據市調研究報告指出，華碩電競筆電蟬聯16季市佔冠軍，9月市佔更以43%新高獨霸台灣市場，1至10月年對年出貨成長逾7成，ROG玩家共和國電競筆電「Zephyrus G14」更獲美國權威媒體《LAPTOP Magazine》評選為2020最佳電競筆電。

華碩指出，年末若想入手新機，不容錯過台北資訊月，兼具工作與娛樂的ASUS Laptop X509JB 1TB與All-in-One桌上型電腦ASUS Vivo AiO V241FAK於活動現場祭出獨家優惠，不到兩萬元輕鬆入手。現場購買ZenBook Flip S （UX371）、ZenBook S （UX393）即贈ZenBook琴譜包（數量有限，送完為止）；購買ASUS全系列筆電及桌機，或ROG／TUF Gaming全系列產品，則可獲得對應之ASUS／ROG硬殼包，時尚潮流帶著走。

12月1日至31日華碩線上資訊月也同步開跑，購買ASUS ProArt StudioBook系列指定機種，官網登錄送「Samsonite RED筆電後背包」（價值4,700元）；購買ROG指定系列電競筆電／桌機，登錄送「ROG Cetra Core入耳式耳機＋ROG×C.A.CHOU聯名滑鼠墊」（價值3,599元）；購買ASUS S300／S700TA系列家用桌機，登錄送「1,000元全聯禮券」。

電競筆電 華碩

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