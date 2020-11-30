宏碁PLANET9英國賽事 UCL倫敦大學學院奪下總冠軍

PC品牌廠宏碁（2353）衝刺電競事業，旗下電競社群平台PLANET9日前於英國倫敦舉辦邀請賽，歷時10天的激烈競賽，由倫敦大學學院 （University College London）拔得頭籌，得獎隊伍未來將有機會加入PLANET9平台上的教練功能，邀請全球電競玩家互相學習、切磋。

宏碁次世代電競社群平台PLANET9，為完整玩家對於電競生態圈的期待，平台功能不斷強化，日前最受玩家矚目的教練功能現已上線，來自全球各地的電玩好手陸續登入平台開放招生，目前已有多位專業玩家開始線上授課；PLANET9也將持續號召菁英玩家加入，同時招募PLANET9駐站電競教練，協助專業玩家傳授自身的競技密技。

PLANET9自上個月宏碁全球發表會之後，線上人數及會員數飛速成長，每日皆吸引來自世界各地電競愛好者上線體驗；PLANET9社群平台在組隊及賽事功能上已吸引眾多玩家進駐，同時也是目前平台上玩家熱門使用的功能之一；玩家僅須在平台上登入組建俱樂部，就可以透過平台的賽事功能舉辦屬於自己的電競賽事，現已有俱樂部擁有上千名粉絲會員。

目前PLANET9平台開放《英雄聯盟》、《絕地求生》與《Dota2》等熱門遊戲教練進駐，2021開年後將開放各類遊戲教練加入，項目橫跨家機、電腦與手機等平台，滿足所有身負絕技電競愛好者。