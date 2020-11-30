元太、亞世光電策略合作 擴大電子紙標籤市場

元太科技（8069）今（30）日宣佈，攜手亞世光電策略合作，針對技術研發，產品製造，關鍵材料、市場等方面進行合作；元太將供應電子紙薄膜給亞世製造電子紙模組。雙方合作擴大電子紙在電子貨架標籤、智慧標籤、智慧家居、智慧穿戴、智慧物流、智慧醫療、智慧交通、工控儀錶、及無線通訊等物聯網方面的電子紙產品應用。

元太董事長李政昊表示，「隨著電子紙的產品應用越趨成熟，終端市場客戶對電子紙產品需求量越來越高，尤其是電子紙貨架標籤市場急速成長，很高興與亞世光電進行戰略合作，使其成為電子紙產業生態鏈中的重要模組夥伴，如此，能更充實電子紙產業供應鏈的陣容，提供終端客戶更多的模組夥伴選擇」。

亞世光電董事長賈繼濤表示: 「元太在電子紙產業領域占有領先地位，不僅技術持續創新，在關鍵材料電子紙薄膜產品的研發製造及資源整合上，也具有舉足輕重的角色。亞世非常看好與元太科技合作的前景，期望與元太成為長期策略合作夥伴，結合雙方企業的優勢，強強聯合，不斷擴大電子紙產品的應用市場」。

亞世光電核心團隊具有多年光電顯示行業的管理與研發能力，借助其製造優勢、市場資源以地方政府的支持，將能快速擴大電子紙的生產規模及技術含量，為客戶提供包括電子紙模組（EPD）在內的顯示產品一站式服務的全方位解決方案，包括帶前光全貼合產品、觸控、T-CON產品的設計，及無線通訊模組等差異化產品應用。同時，亞世也可提供同一應用場景的不同顯示技術的產品服務，如EPD產品，BART TFT模組產品，三層光罩段碼黑白產品。

亞世光電在2015年就對電子紙產品持續投入研發團隊及專用生產線，目前電子紙產品專用生產線已有4條，每月產能200萬片，計畫到明年第1季，產線將增加到8條，產能可達360萬片。