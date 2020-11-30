聽新聞
test
0:00 / 0:00
外資目標價升至200元 同欣電新股上市漲停
同欣電（6271）今（30）日減資新股上市，摩根士丹利報告預測，全球經濟景氣復甦，將帶動同欣電明年車用事業大幅成長，增長率上看38%，加計併入勝麗的總營收增幅可達高個位數，目標價自135元拉升到200元。
摩根士丹利對同欣電評級重申「中立」，主要認為評價已經合理，再漲空間有限，不過目標價顯著拉升，加上近期車電概念股投資氣氛佳，買盤推升激勵同欣電今天開盤就漲停，11點左右仍鎖死在198.5元漲停價。
摩根士丹利表示，同欣電積極拓展車用CIS業務，在併入勝麗後，第3季車用收入比重已達四成，其中估計有20%-25%來自CIS，8%-10%為陶瓷基板，其餘10%-15%來自油電車模組。
摩根士丹利指出，車用業務同步帶動同欣電毛利加速成長，預估目前CIS毛利率已達35%，優於同欣電平均28%-30%，與此同時，同欣電還積極開發超聲波感測器、低軌道衛星收發設備等更高毛利產品，整體推估同欣電明年毛利率大幅改善1.1個百分點、挑戰29.6%，總營收及獲利增幅上看19%、30%。
摩根士丹利表示，若計入併購勝麗放大股本，同欣電明年營收增幅約9%至10%，毛利率可達28%-29%。今、明、後年每股純益（EPS）調整為8.2元、10.7元及11.7元，目標價跟進上修。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言