外資目標價升至200元 同欣電新股上市漲停

同欣電（6271）今（30）日減資新股上市，摩根士丹利報告預測，全球經濟景氣復甦，將帶動同欣電明年車用事業大幅成長，增長率上看38%，加計併入勝麗的總營收增幅可達高個位數，目標價自135元拉升到200元。

摩根士丹利對同欣電評級重申「中立」，主要認為評價已經合理，再漲空間有限，不過目標價顯著拉升，加上近期車電概念股投資氣氛佳，買盤推升激勵同欣電今天開盤就漲停，11點左右仍鎖死在198.5元漲停價。

摩根士丹利表示，同欣電積極拓展車用CIS業務，在併入勝麗後，第3季車用收入比重已達四成，其中估計有20%-25%來自CIS，8%-10%為陶瓷基板，其餘10%-15%來自油電車模組。

摩根士丹利指出，車用業務同步帶動同欣電毛利加速成長，預估目前CIS毛利率已達35%，優於同欣電平均28%-30%，與此同時，同欣電還積極開發超聲波感測器、低軌道衛星收發設備等更高毛利產品，整體推估同欣電明年毛利率大幅改善1.1個百分點、挑戰29.6%，總營收及獲利增幅上看19%、30%。

摩根士丹利表示，若計入併購勝麗放大股本，同欣電明年營收增幅約9%至10%，毛利率可達28%-29%。今、明、後年每股純益（EPS）調整為8.2元、10.7元及11.7元，目標價跟進上修。