環球晶確認收購Siltronic AG案進入最終階段協商

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

環球晶（6488）今(30)日發布重大訊息表示，確認Siltronic AG (「Siltronic」)於今年11月29日公告環球晶及Siltronic正在就達成商業合併協議(「BCA」)進行最終階段的協商。環球晶擬以每股125歐元，公開收購Siltronic流通在外股份。

另外，Siltronic將循其既定的股利政策，其執行董事會(Executive Board)擬向Siltronic股東發放2020財務年度每股約2歐元的股利，並預計本收購案完成前支付。

環球晶與Siltronic的結合將打造一個產業領導者，為全球所有半導體客戶提供完整且技術領先的產品線。雙方結合後的事業體將更能互補地有效投資進而擴充產能。

Siltronic股東得於公開收購期間應賣其持股，以實現其股權價值。環球晶的出價較Siltronic過去90天於Xetra交易市場的成交量加權平均價格溢價幅度為48%。此價格為環球晶及Siltronic於過去數月漫長的協商且對股價上漲的預期後所得出共識。

在與Siltronic就BCA進行協商的同時，環球晶與Wacker Chemie AG(「Wacker Chemie」)亦就不可撤銷的應賣承諾協議(「IUA」)進行協商且即將達成共識。根據該協議，Wacker Chemie承諾將其持有的所有Siltronic股份（約占Siltronic已發行股份總數的30.8%），於公開收購期間出售予環球晶。

環球晶表示，此公告代表各方致力達成協議的最終成果，亦將為環球晶、Siltronic和Wacker Chemie及其各自股東、員工、客戶和其他利益相關者創造最大的共同利益。

環球晶及Siltronic預期於今年12月第二周，在取得Siltronic監事會及環球晶董事會核准後， 進行BCA之簽署。這項收購於現階段尚無法保證確定成案，收購案仍須取得主管機關核准及完成相關先決條件。

環球晶 股東 股利

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