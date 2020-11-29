違約案羅生門 夏普四點聲明反駁康寧

鴻海集團（2317）轉投資日商夏普與康寧日本糾紛陷入「羅生門」，夏普27日針對康寧日本聲請假處分，康寧回擊夏普違約指控說法毫無根據，對此，夏普今（29）日晚上代旗下堺市10代面板廠（SDP）發出四點聲明反駁。

日本康寧公司今日發表聲明，回應亞洲日經新聞報導中引述堺顯示器株式會社對日本康寧公司（CJKK）的違約指控。

對此，夏普提出四點反駁。一、日方報導在周五11月27日所報導之內容是針對SDP申請假處分的命令事實做揭露，且文末有提到與康寧日本公司求證，但並無獲得回應。

二、日本媒體也回應其登載是實事求是， 公正報導並無偏頗。三、康寧日本公司今日的回應，SDP方表示遺憾，應回歸事實。四、SDP方希望雙方能夠繼續保持良好関係，期望康寧能回歸遵循合約，再次構築好長期良好關係。

夏普27日發布新聞稿表示，夏普公司對康寧日本聲請假處分，主要是因為康寧生產液晶面板用玻璃「違反合約」。

夏普表示，旗下堺市10代面板廠（SDP）因液晶面板的玻璃採購問題，向大阪地院聲請假處分，請求美國特殊玻璃巨頭康寧旗下康寧日本停止違約行為。

SDP指控，康寧未經同意，將堺工廠生產的面板用玻璃，銷售給疑似中國企業的其他客戶，違反雙方合約。