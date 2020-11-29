快訊

新竹人擠爆巨城！周年慶四天業績衝12億

小S、蔡依林女女吻掀起全場尖叫 卻搞出妝花災難

央行理監事會將至 外界關注楊金龍如何打炒房、打炒匯

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

中央銀行將於12月17日舉行今年最後一場理監事會議，對於央行是否展現鐵腕「左右開弓」，左手採取選擇性信用管制「打炒房」，右手祭出資本管制措施「打炒匯」，市場屏息以待。

央行總裁楊金龍先前兩度找來14家銀行董座「喝咖啡」，耳提面命要求銀行勿將信用資源過度流向不動產放款；外界揣測，這很可能是央行將採取房市管制措施的「序曲」。

對於央行是否祭出房貸管制措施，央行常務理事、合庫金控（5880）董事長雷仲達出席活動時表示，「房地產的正常交易和需求，個人覺得可以觀望，不需要太過緊張，房地產畢竟是經濟成長的動力。」

雷仲達說，有人擔心房市像2010年那樣過熱，所以認為需要採取措施，但他個人覺得「應該要注意，但現在僅是區域性的上漲」，例如台積電（2330）在台南和新竹有一些新建廠，所以有人進來，造成當地需求，需求只要不是投機的都算健康。

雷仲達說，但若有全面性的炒作狀況，「就像政府查紅單，我覺得是對的」。

除「打炒房」外，對於新台幣匯率盤中高點升抵28.5元的「彭淮南防線」，央行是否會採取「打炒匯」相關措施，以抑制新台幣匯率升值，同樣引發市場關注眼光。

「目前央行除了尾盤拉回匯價、盤中高點無限量買匯外，也嚴加查緝熱錢炒匯，像是外資大買反向ETF，就被央行鎖定具有炒匯嫌疑」，匯銀主管說。

央行 台幣匯率 炒房

延伸閱讀

央行7天內兩次找銀行喝咖啡 房產學者：12月將出手

經濟關鍵字大預測／楊金龍挑「和」 黃天牧選「興」

該打房嗎？央行：房市屬「有基之彈」

台幣28元將成短線常態！謝金河：超越楊金龍防線 預告仍有升值空間

相關新聞

大陸網民人數 衝上9.4億 占全球五分之一

截至今年6月，大陸網民規模為9.4億，其中網路新聞使用者規模達7.25億，占網民整體的77.1%，凸顯出網路新聞借助社交...

大陸電商直播 成長最快的個人互聯網應用

觀察各類應用用戶規模和使用率，就可以知道網民們平時上網最喜歡幹什麼。大陸電商直播用戶規模已達3.09億，是上半年成長最快...

疫情期間數位消費 陸經濟新動能

中國科學院大學網路經濟和知識管理研究中心主任呂本富認為，在上半年新冠肺炎疫情的衝擊下，數位經濟的新業態、新模式以及數位技...

蘋果折疊手機不缺席 傳後年搶市

非蘋陣營已推出多款折疊手機，近年來蘋果也申請不少與折疊手機有關的專利。外電報導，蘋果已有折疊手機原型機，正準備與供應鏈展...

卷軸旋轉雙螢幕手機 超吸睛

除了折疊手機，隨面板、軸承、鏡頭等技術開發，手機廠紛紛嘗試不同型態的「變形」手機。其中LG下（12）月將在台上市旋轉雙螢...

傳手握專利員工跳槽陸廠 台積：違反競業條款就告

半導體晶圓代工龍頭台積電以技術及人才傲視業界，其工程師也成為各晶圓廠積極網羅對象，近來傳出有台積電員工跳槽中國晶圓代工廠...

資訊月12月2日開展 商機衝10億

台灣科技業年底最大盛會、一年一度的「資訊月」於12月2日開展，至12月6日一連舉行五天，每年的資訊月是各大廠商衝刺業績的...

兵家必爭 新一代折疊機呼之欲出

在全球智慧手機龍頭三星力推下，折疊手機市場日漸火熱，三星、華為折疊機種明年仍有續作，傳言三星將有平價折疊手機；深受晶片不...

遠傳心5G迎跨年 friDay影音秀獨家多視角技術

2020 已近尾聲，遠傳（4904）今（28）日宣布，與台北市政府力邀民眾參與臺北最High新年城跨年晚會，今年遠傳fr...

傳員工跳槽中國晶圓廠 台積電：違約將究責絕不寬貸

針對媒體報導有台積電（2330）員工跳槽中國晶圓代工廠泉芯，台積電今（28）日表示，對傳言不予評論，並強調對於任何可能違...

熱門新聞

台灣歌手徐仲薇 將掌渣打新財富管理部門

傳員工跳槽中國晶圓廠 台積電：違約將究責絕不寬貸

她辦銀行新信用卡額度竟只有一萬！ 內行人曝1真相：會很保守

台灣168／面板雙虎營運 上演大驚奇

傳手握專利員工跳槽陸廠 台積：違反競業條款就告

金價跌黃金該續抱嗎？黃金王子這麼說

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。