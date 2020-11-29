央行理監事會將至 外界關注楊金龍如何打炒房、打炒匯

中央銀行將於12月17日舉行今年最後一場理監事會議，對於央行是否展現鐵腕「左右開弓」，左手採取選擇性信用管制「打炒房」，右手祭出資本管制措施「打炒匯」，市場屏息以待。

央行總裁楊金龍先前兩度找來14家銀行董座「喝咖啡」，耳提面命要求銀行勿將信用資源過度流向不動產放款；外界揣測，這很可能是央行將採取房市管制措施的「序曲」。

對於央行是否祭出房貸管制措施，央行常務理事、合庫金控（5880）董事長雷仲達出席活動時表示，「房地產的正常交易和需求，個人覺得可以觀望，不需要太過緊張，房地產畢竟是經濟成長的動力。」

雷仲達說，有人擔心房市像2010年那樣過熱，所以認為需要採取措施，但他個人覺得「應該要注意，但現在僅是區域性的上漲」，例如台積電（2330）在台南和新竹有一些新建廠，所以有人進來，造成當地需求，需求只要不是投機的都算健康。

雷仲達說，但若有全面性的炒作狀況，「就像政府查紅單，我覺得是對的」。

除「打炒房」外，對於新台幣匯率盤中高點升抵28.5元的「彭淮南防線」，央行是否會採取「打炒匯」相關措施，以抑制新台幣匯率升值，同樣引發市場關注眼光。

「目前央行除了尾盤拉回匯價、盤中高點無限量買匯外，也嚴加查緝熱錢炒匯，像是外資大買反向ETF，就被央行鎖定具有炒匯嫌疑」，匯銀主管說。