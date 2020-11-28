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網通缺料 要客戶提早下單
網通產業2021年將迎向5G建設潮以及WiFi 6換機熱潮，但遇上零組件缺貨逆風，網通廠商近期因應明年上半年訂單，積極備貨，已經發函告知客戶盡早下單，否則屆時對追貨的急單無法出貨。
網通業者分析，美中貿易戰影響科技產業鏈大遷徙，從中國大陸轉向台灣及東南亞，供應鏈變得較破碎，整體科技產業鏈從生產地運送到消費地（組裝廠）的供貨狀況拉長，加上疫情影響各地開工狀況、船期等議題，讓產業鏈供應能力雪上加霜。
今年以來，PC產業飽受零組件缺料壓力，網通廠商也不遑多讓，目前缺料狀況包含主晶片、功率放大器、電源管理IC及低階零組件等。明年訂單亮眼，網通業者積極因應把握商機，普遍提前備料，並與客戶及早溝通。
業者指出，對原物料掌握度，大約是可控制到明年上半年的訂單零組件料況，客戶多數配合提前預估訂單狀況，否則即使急單下來，也出不了貨。
友訊表示，不缺訂單、只缺料，為了因應明年的需求，已經拉長下單備料期，從原本的六個月拉長到八個月。
宇智也認為，受到新冠疫情未穩定影響，再加上歐美疫情升溫，原物料交期更長，與客戶溝通，同步拉長訂單預估，以預先準備原物料。
中磊表示，供應鏈吃緊狀況已經持續一段時間，積極備料外，也告知客戶提早下單，以因應市場狀況。
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