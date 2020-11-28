5G基建新商機來了 台廠利多

2021年5G基礎建設可望回溫，法人報告指出，第二波5G基礎建設將啟動，除基地台外，基地台後置回傳光纖網路、小型基地台等設備需求也可望明顯提升，中國大陸市場將扮演5G建設火車頭，台灣補助建設鼓勵採購國產產品，都可望帶動中磊、啟碁、智易及統新、東典等網通、光纖廠商營運表現。

2020年因新冠肺炎影響，歐美5G網路建設較原本預期落後，但產業分析單位普遍看好從2021年起5G網路建設可望增加、並加速進行，法人報告預估，中國2021年基地台建設約為80萬台，高於2020年的60萬台，預估2021年全球5G基地台約為120萬台。中國大陸5G建設將扮演全球重要的火車頭。

台灣市場部分，行政院規劃部分5G頻譜標金補助電信業者加速5G網路建設，提出五年266億元補助方案，首年補助99.2億元，2022年、2023年各為55.7%，之後再補助25至30億元，目標2024年非偏鄉地區5G覆蓋率達八成，第三年起更強調要採用國產設備。

電信三雄在市場需求及補助誘因等帶動下，今、明兩年可說搶著建設5G。中華電信明年行動資本支出破百億元。法人分析，電信業者搶補助，可望採用台灣5G設備，帶動中磊、智易、啟碁、正文、譁裕及昇達科受惠。

法人認為，5G基地台成長，將帶動光纖後置網路及小型基地台，包含光收發模組、回傳網路升及小型基地台需求，預估光是中國大陸市場2021年就有10萬台5G小型基地台需求，而隨著整體5G網路涵蓋率提升，也將帶動5G用戶端設備普及。

法人則看好，光收發模組的聯亞、光環、眾達、華星光；回傳網路波若威、統新、東典；小型基地台的耀登、智易、正文、中磊、啟碁，後續營運表現可期。

近期網通業者宇智、正文、啟碁、友訊、明泰、璟德也普遍看好5G產品將是帶動2021年營運成長重點，預估5G貢獻營收可望呈現倍數成長。

璟德受惠5G用量提升等，全球LTCC持續缺貨，璟德認為，2021年來自5G手機、無線網路WiFi 6成長動能最強。正文5G產品已通過美國FCC等認證，有機會打入全球一線電信營運商供應鏈，明年貢獻營收可望超過一成，倍數成長。

啟碁認為，2021年至2023年將是各國積極布建5G的高速成長期，今年5G產品貢獻營收可望達3%至5%，2021年可望達7%至10%，是數倍數成長。