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矽品林文伯請辭 蔡祺文接任董座
封測大廠日月光投控（3711）旗下的矽品公司昨（27）日公告，矽品董事長林文伯請辭，董事會推選蔡祺文出任新董事長。日月光投控發言體系表示，就是單純交棒，林文伯仍擔任日月光投控董事。
日月光及矽品是國內第一、第二封測大廠，日月光和矽品在2018年2月12日股東臨時會於分別決議通過合組日月光投資控股案，日月光投控於2018年4月30日掛牌上市，二大封測廠都在日月光控股旗下，雖然雙方合作一開始並不順利，不過，進入控股公司之後，林文伯也數次在公開場合肯定以控股公司的運作方式。
矽品公告，原本擔任董事長的林文伯請辭，經矽品董事會推選蔡祺文接棒擔任董事長，日月光投控發言體系強調，林文伯的辭職就是交棒，但林文伯仍將持續擔任日月光投控董事。
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