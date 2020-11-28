今國光攻IoT 迎最旺Q4

今國光董事長陳慶棋昨（27）日表示，受惠IoT物聯網應用需求強勁，第4季將迎來歷年最旺的淡季，甚至「明年第1季和過去差異都滿大的」。陳慶棋表示，來自車載、IoT及遠紅外線鏡頭三大業務將是明年成長動能，隨著開發展現成果、產能擴大，加上新產品拉高毛利率，明年力拚轉盈。

今國光昨天舉行法說會，陳慶棋及總經理周樑昌釋出最新營運展望。目前今國光取得Google及Amazon等物聯網鏡頭訂單，產能擴增50%，Google開發案將於明年第3季量產，看好來自智慧門鈴、智慧安控及智慧家庭等效益發揮，法人預期，新客戶及新產品帶動，今國光明年營收年增挑戰四成。

法人估計，今年今國光來自IoT應用營收占比由去年19%拉高至今年32.9%，明年進一步提升至40%-45%，是今國光轉盈的關鍵動能。近日特定買盤力挺今國光，股價放量走揚，短線漲幅近兩成，昨天收37.6元，上漲0.05元。