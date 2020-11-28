玉晶光需求熱 市占喊衝

玉晶光董事長陳天慶昨（27）日表示，以目前客戶需求，今年第4季到明年第1季營收有機會比以往年同期好，明年營運動能除了整體市場對鏡頭需求量增加外，也希望提升對客戶的市占率。

總經理郭英理信心喊話，明年不論美系或中系客戶對於高階鏡頭需求仍強勁。

玉晶光是高含金量的蘋果概念股，外界解讀「提升對客戶的市占率」表示對蘋果訂單的滲透率提高，從今年資本支出創新高，甚至超越大立光，除分食更多iPhone鏡頭之外，也積極布局手機Flash鏡片以及虛擬實境（VR）／擴增實境（AR）等動作可見一斑。

玉晶光昨天舉行線上法說會，釋出最新營運展望。郭英理補充，玉晶光對VR／AR應用耕耘已久，VR鏡頭已順利出貨，預計2022年放量，好的AR鏡頭仍待Micro Led技術發展成熟以及內容應用加入，他估計仍需要逾兩年時間發酵。

今年智慧手機整體受疫情影響，表現疲弱，中低階鏡頭銷售遠較高階鏡頭好。但郭英理表示，高階鏡頭需求還是很強，沒有感受需求下降。