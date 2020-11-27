中科新創尖兵好Young！FITI競賽囊括三座創業傑出獎

中科管理局輔導25組新創團隊勇闖科技部109年「創新創業激勵(FITI)計畫」第二梯次競賽，8組順利挺進最終10強，並於今(27)日頒獎典禮上繳出亮眼成績單。

其中，「AIDirect」、「碲造生機」與「品醫生技」等3團隊均拿下「創業傑出獎」，各奪得200萬元創業獎金。

另外，有「KOLpower」、「ActuaViz」、「諾克琳」、「BMV」及「MosAuto」等5團隊獲得「創業潛力獎」，各抱回25萬元創業獎金，他們在領獎時均表達對中科的感謝。

中科管理局長許茂新表示，近年透過提供創業場域，業師客製化輔導商業模式規劃、資金媒合、鏈結產業、市場拓銷等方式，挹注新創團隊創業初期所需養分。

而在許新創團隊一個踏實、美好未來的同時，也希望藉由創新驅動產業翻新，以大帶小、舊扶新的相互包容，永續發展園區，具體落實政府規劃的「創新．包容．永續」願景。

許茂新指出，此次接受中科輔導的新創團隊都很給力，以銳不可擋氣勢，在競賽中展現的實力，都是最佳回饋。

「AIDirect」團隊以結合AI演算推估補牙樹脂顏色及牙齒形狀，推出無痛快速低成本「微矯正」美學修復技術，瞄準醫美市場。

「碲造生機」研發出較現行臨床用藥具更好的治療效果，不具抗藥性的抗生素。「品醫生技」免取骨，更快癒合、具支撐性的3D陶瓷骨材。

中科輔導新創團隊能量厚實，今年已協助媒合108年FITI團隊傾心陪玩(現已更名「光速電競」)入選中華電信5G加速器計畫，及其他FITI團隊募資約5,600萬元；輔導5團隊入選戰國策創新創業競賽，有4隊晉級決賽獲獎。中科所輔導的109年度FITI團隊圖靈鏈，日前也在資策會與20間教育機構共組台灣學習履歷聯盟，搶推區塊鏈畢業證書。

另已辦理10場次以上的媒合會、座談會及失敗者聯盟交流會，並帶領團隊參訪內湖育成-t.HUP及林口新創園區等，以多元、跨域交流方式，為新創創業匯聚新機運。