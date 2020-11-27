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友達領先業界 獲全球首張面板業UL 3600循環係數認證

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 新竹即時報導
友達取得全球首張面板業UL 3600循環係數認證，由UL全球副總裁暨台灣總經理陳宗弘（右）授證予友達總經理暨營運長柯富仁。圖／友達提供
友達取得全球首張面板業UL 3600循環係數認證，由UL全球副總裁暨台灣總經理陳宗弘（右）授證予友達總經理暨營運長柯富仁。圖／友達提供

友達光電（2409）今（27）日宣布領先業界獲得全球首張面板業UL 3600循環係數認證肯定，為產品應用與面板生產兼顧的最佳循環綜效表現，亦為長期落實價值轉型的最佳實績。本次採用全球安全科學領導機構UL的循環認證標準，以友達台中廠生產24吋桌上型顯示器（Monitor）為標的，達成企業（Company）層面綜效循環度70%之優異成果，以及產品（Product）層面循環度50%和工廠（Site）循環度91%的表現，為首次投入認證的面板產品，並使友達成為全球拔得頭籌的企業。

UL 3600循環係數認證是以產品的回收物含量與可回收性，以及工廠廢棄物處置狀況等資料，綜合評估企業的循環度。該認證讓企業在施行循環經濟模式時，不僅能促使產品於設計階段，即規畫其可回收性及提升再生原料採用比例，同時亦兼顧綠色生產精神，促進生產過程創新減廢措施之採行，達到更全面的經濟效益及降低環境負荷。

友達首次將再生塑料導入產品應用，透過與供應商的緊密合作與多次認證規格測試，讓來自民生消費後的塑膠製品廢料PCR（Post-Consumer recycled Plastic）順利用於面板上，材料強度及量產性與過去使用的純新原料無異，成功擴大廢塑料應用範疇。此外，將待報廢之瑕疵玻璃基板，經由清洗、檢驗等嚴謹程序後，導回製程使用成功降低廢棄物產生，亦是提高循環度的要點。在產品材料選用上並考慮回收性，包括鋼材、鋁材及塑料在面板報廢時，皆可適當拆解後進入到不同的再利用途徑，讓產品層面的循環度達到50%水準。

為符合資源永續再利用，友達秉持廢棄物處理優先以廠內製程再使用，其次為回收再利用，最終採焚化或掩埋途徑，達到循環效益。台中廠區透過包材及資收物回收、溶劑純化利用、酮酸減用及污泥減量等技術精進，使工廠循環度高達91%，其中回收佔比為49%，其次再利用佔比為25%，正是體現資源有效再利用的結果。

翻轉線性經濟模式、推動循環經濟，是友達實踐環境永續理念的關鍵思維，並充分發揮攜手價值鏈夥伴合作精神，從上游供應商合作與來料追蹤機制、工廠生產數據管理與標準認證程序，到下游客戶產品特色與循環應用，展現共創生態圈的決心，未來將持續在循環領域發展，創造更多商機與應用。

友達 面板

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