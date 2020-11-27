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威剛跨足綠能物流市場 推出全台最大載重電動三輪車

經濟日報 / 記者徐睦鈞／台北即時報導

打造全新物流世代，全球記憶體領導品牌威剛科技（3260）今日宣布正式跨足綠能物流市場。旗下品牌「威速登」推出首款專為物流業者設計的商用電動三輪車，最大載重200公斤、容積逾800公升，同時兼具靈巧、安全及環保特性，更是全台唯一符合歐盟轉彎穩定性規定的電動三輪車，搶攻商用物流的最後一哩路。

董事長陳立白表示，威剛自5年前即投入電動車馬達的研發，看好「零排放、低噪音、安全」的電動車勢必成為未來全球發展趨勢。特別是今年受到新冠肺炎疫情影響，全球物流需求快速增長，更促使公司加快推出電動三輪車的腳步，以解決物流業運送效率及配送人員安全性的問題。

威剛指出，自2019年台灣放寬電動三輪重型機車載重規定後，威速登商用電動三輪車是目前市面上第一台載重量達200公斤、且貨箱容積逾800公升的白牌電動三輪車，配送人員只要取得普通重型機車駕照即可騎乘，可大幅提升都會物流的運送效益。除了具備高負載的優勢，車身更保有靈活性，時速最高可達每小時80公里，滿電時續航力為100公里，可輕鬆一鍵倒車，甚至能在2.5公尺寬的巷道間迴轉，方便配送人員於都會區敏捷穿梭，提升載貨彈性、縮短配送時程，加快商品到貨速度。

安全性方面，威速登電動三輪車更進一步與國際接軌，符合歐盟對L5e車款轉彎穩定性規定，車身在迴轉半徑10公尺、車速每小時23公里之下，轉彎仍能維持過彎穩定不會翻車，以最高標準來維護配送人員的安全。

威速登電動三輪車最核心的電動馬達及控制器系統，都是由威剛自主研發製造，並獲得台灣及國際多項發明與新型專利，車體是與國內知名機車大廠宏佳騰合作，電源系統則是與Gogoro Network® 智慧電池交換平台合作。同時為不斷優化配送效率，威速登電動三輪車亦搭載威剛自行研發的AI智能系統，也是目前市場上唯一整合商用物流車硬體與軟體的業者，能提供物流業者智能派車管理平台、智慧車隊管理模式及安全監控車輛狀態，有效掌握車輛地點、規劃路線、管理與收發物件等，完美達成物流配送最後一哩路之任務。

陳立白強調，在全球環保趨勢下，威速登電動三輪車率先扮演國內綠能創新物流的先行者，讓郵務、電商、物流、金流及資訊流相互連結，協助任何有小型運輸需求的商家業者，都能貨暢其流，並減少對地球環境的污染。接下來除了傳統的商用運輸應用，威速登將持續推出其他車款，以滿足不同族群對電動車的需求，包括村里長公務、長照送餐，亦或是各縣市花市、果菜市場及漁農畜市場等，滿足各種物流搬運對便捷、安靜、零排放的需求。目前威速登科技的合作廠商涵蓋兩岸三地、日、韓、東協10國與紐、澳、印等國家，未來也將藉由集團品牌行銷100多個國家的資源，進一步開發全球國際市場。

威剛 電動車 綠能

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