威剛跨足綠能物流市場 推商用電動三輪車

全球記憶體領導品牌威剛科技（3260）今（27）日宣布正式跨足綠能物流市場。旗下品牌「威速登」推出首款專為物流業者設計的商用電動三輪車，最大載重200公斤、容積逾800公升，董事長陳立白表示，電動車馬達是威剛自主研發的成果，未來將進一步開發全球市場。

陳立白表示，威速登電動三輪車最核心的電動馬達及控制器系統，都是由威剛自主研發製造，並獲得台灣及國際多項發明與新型專利，車體是與國內知名機車大廠宏佳騰合作，電源系統則是與Gogoro Network® 智慧電池交換平台合作。

同時為不斷優化配送效率，威速登電動三輪車亦搭載威剛自行研發的AI智能系統，也是目前市場上唯一整合商用物流車硬體與軟體的業者，能提供物流業者智能派車管理平台、智慧車隊管理模式及安全監控車輛狀態，有效掌握車輛地點、規劃路線、管理與收發物件等，完美達成物流配送最後一哩路之任務。

陳立白強調，在全球環保趨勢下，威速登電動三輪車率先扮演國內綠能創新物流的先行者，讓郵務、電商、物流、金流及資訊流相互連結，協助任何有小型運輸需求的商家業者，都能貨暢其流，並減少對地球環境的污染。接下來除了傳統的商用運輸應用，威速登將持續推出其他車款，以滿足不同族群對電動車的需求，包括村里長公務、長照送餐，亦或是各縣市花市、果菜市場及漁農畜市場等，滿足各種物流搬運對便捷、安靜、零排放的需求。目前威速登科技的合作廠商涵蓋兩岸三地、日、韓、東協10國與紐、澳、印等國家，未來也將藉由集團品牌行銷100多個國家的資源，進一步開發全球國際市場。