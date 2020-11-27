員工曝神秘數字揭曉「台積電分紅」 網推算大驚：年薪41個月

台積電不只市值破12兆元登全球第11成為台灣「護國山神」，就連公司分紅也羨煞許多網友。日前有一位網友分享一串神秘數字「31、1.6Y、3.4M」，引發網友討論，原來這是台積電員工的職等、年資及本次拿到的分紅，知情網友推算後揭曉這位網友可以拿到至少41個月的年終，瞬間羨煞一票網友。

網友在PTT「Tech Job」板發文討論「GG（台積電）開獎」，他打出一串神秘數字「31、1.6Y、3.4M」，這些神秘數字被其他知情網友解開，曝光當中的31是職等、1.6Y為年資，3.4M則是本次拿到的分紅「3.4個月」獎金，因一次只領八分之一分紅，由此計算得知「3.4乘8（分紅）+14（月薪加年終）」，年薪至少是月薪41倍。

據悉，台積電職等以職務級別「31」至「39」作區分，如31職等為工程師、32為資深工程師、33為主任級別等，依照職務級別不斷往上爬，因此從原PO提供的「31」數字可知他擔任工程師職務。而台積電的分紅制度會分2年領，在每年2月、5月、8月及11月各領八分之一，剩下的一半則會在隔年股東會後領發。

許多網友看後紛紛留言直喊羨慕，「後悔了，早知道不要重考牙醫」、「算一算，老31有200，好猛」、「羨慕爆，跪求內推」、「明年應該年薪上看400萬，沒意外了」、「好猛，現在31一包就破三十萬了喔」、「晉升為S級的公司了，已不輸外商」。