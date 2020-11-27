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玩美移動膚質檢測科技 再獲台灣精品獎

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
玩美移動旗下美妝科技「YouCam AI智慧膚質檢測」獲得第29屆「台灣精品獎」。 業者提供
玩美移動旗下美妝科技「YouCam AI智慧膚質檢測」獲得第29屆「台灣精品獎」。 業者提供

訊連（5203）轉投資公司玩美移動旗下美妝科技「YouCam AI智慧膚質檢測」，近日從超過千件報名產品中脫穎而出，獲得第29屆「台灣精品獎」，也是連續二年獲得肯定。

玩美移動是台灣唯一一家專注於研發美妝科技SaaS解決方案之廠商，且與全球超過300家品牌策略合作。「YouCam AI智慧膚質檢測」結合人工智慧（AI）、虛擬實境（AR）與大數據（Big Data），為業界首屈一指、檢測分析速度最快之膚質檢測。目前可針對八種膚質問題－皺紋、黑眼圈、斑點、紋理、保水度、油光、泛紅與青春痘，在兩秒內檢測完成。

「YouCam AI智慧膚質檢測」透過分析結果，提供消費者精準的保養產品推薦。並支援多種平台，含品牌網站、電商、app與社群，讓品牌能夠實現「直接接觸消費者 (Direct to Customer)」的策略。

「目前國際covid-19疫情持續，社交距離與待在家的成為新的日常。玩美移動的『AI智慧膚質檢測」透過數位化方式直接將品牌與消費者連接。」玩美移動總經理張華禎表示：「台灣精品獎為台灣最高榮譽之獎項，很榮幸『AI智慧膚質檢測」今年再次獲得評審的肯定，玩美移動會持續在美妝科技的研發與國際市場行銷推廣，提升品牌知名度與國際能見度。」

玩美移動旗下4款App玩美彩妝、玩美相機、玩美甲、玩美Fun，全球總計超過9億次的下載與每年超過1億次的試妝次數，玩美移動也持續投入創新開發美妝科技SaaS解決方案，提供多種AI/AR美妝科技給企業端客戶。

AR 電商

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