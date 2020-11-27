快訊

海軍中士深潛訓練突傳意外昏迷 加護病房裝葉克膜急救中

等不到1個多月後退休 高市分局警勤務中心主任心肌梗塞猝死

法人估鈺太明年業績 再增二至三成

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

微機電（MEMS）麥克風廠鈺太（6679）今年業績創新高在望，法人估計，該公司明年業績還有機會更上層樓，持續增長二至三成。

鈺太10月業績續創歷史新高，法人估計，該公司本季業績有望持續逐月成長，並帶動單季業績再創新猷。鈺太累計前10月合併營收為15.14億元，年增33.2％。

鈺太第3季營收與獲利雙雙站上新高，累計前三季獲利2.09億元，年增77.5％，每股純益為5.12元。法人評估，該公司第4季業績應可季增5％至10％，今年營收應可達18億元之上，每股純益在7元以上。

展望明年，法人認為，該公司業績有望持續增長二至三成，主要動能來自在NB 應用市占率將由四成邁向五成，另外，TV、TWS應用的貢獻也提升。

鈺太以數位MEMS麥克風（D-MIC）為主力產品，業績占比超過六成，主攻NB應用，今年在NB應用的市占率估計約可達四成。鈺太去年D-MIC出貨量約9,000萬顆，今年上半已出貨近6,500萬顆，今年D-MIC出貨量目標經上修後，估計可達1.5億顆。

同時，鈺太的類比MEMS麥克風（A-MIC），打入SONY新遊戲主機PS5供應鏈，從4月開始對其供貨，目前每月出貨量約落在300萬顆的水準。

營收

延伸閱讀

傻眼！PS5主機玩家搶翻天 中午12點開賣直接「1秒完售」

英國黃牛商宣稱搶到近3500台PS5主機 面對質疑直言「毫不後悔」

PS5第三波預購又來了！27日中午光碟、數位雙版本限量開搶

面交PS5賣家曝出售真相 他聽了傻眼：有點鼻酸

相關新聞

美台大聯盟 網通先發陣容

美國強力制裁下，產品斷鏈的華為將被迫退出全球5G基地台市場，少了便宜設備可用的全球電信商，為了平衡基地台佈建的成本結構，已積極評估以傳統基地台設備，搭配Open RAN(開放式虛擬化無線存取網路)的解決方案，可望加速提高Open RAN在5G網路的滲透率，為台灣網通廠帶來營運成長新活水。

陸電商助攻 隱形眼鏡銷售超預期

大立光轉投資隱形眼鏡星歐獲利展現規模經濟效益，快速成長，除了台灣因通路布局擴大，從傳統經銷再延伸至大型美妝及藥妝店外，新...

大立光搶進高階隱形眼鏡

科技業轉投資隱形眼鏡獲利傳捷報，大立光旗下星歐眼鏡第3季獲利超越上半年總和，成為歷年最旺的一季；和碩集團旗下晶碩第3季獲...

法人：明年晶圓代工漲價幅度兩成起跳

半導體需求強勁，又以8吋晶圓代工產能最吃緊，早在中芯之前，世界先進、聯電等8吋晶圓廠已證實與客戶洽談漲價，第4季針對急單...

電子業重鎮轉向越南 鴻海、仁寶、緯創等拉高非陸產能

因應美中貿易戰及新冠肺炎疫情等衝擊，代工廠鴻海、仁寶、緯創、和碩、英業達等近年積極拉高非中國大陸產能比重，其中越南成為大...

中芯調價 晶圓代工再掀漲風

美國對中芯國際的出口管制，雖導致全球晶圓代工產能重新洗牌疑慮，不過中芯國際強調一直堅持合規經營，目前正常營運，和美國相關...

蝦皮「雙12」來了 折扣超殺

蝦皮購物昨（26）日宣布，「12.12狂歡生日慶」登場，活動到12月12日，由「天天全站99元免運」打頭陣，每天限定四時...

鴻海大陸iPad產線 傳移越南

知情人士透露，配合客戶需求，鴻海集團正計劃將部分蘋果Mac電腦、iPad平板電腦的生產線遷出中國大陸，新生產基地將落腳越...

路透：鴻海計劃在越南生產iPad與Mac

知情人士透露，鴻海集團計劃將部分蘋果Mac電腦、iPad的生產線遷出中國大陸，新生產基地將落腳越南東北部北江省，為鴻海首...

元太先進彩色電子紙看板系統 獲台灣精品獎金質獎榮耀

全球電子紙領導廠商元太（8069）科技今（26）日宣布，先進彩色電子紙看板系統（Advanced Color ePape...

智晶穿透式OLED觸控面板 獲台灣精品獎肯定

PMOLED廠智晶光電（5245）強攻穿透式OLED觸控面板系列產品，獲第29屆台灣精品獎台灣精品獎肯定，締造連續五年獲...

光寶智能與人因照明路燈 獲2020台灣精品獎

「第29屆台灣精品獎」選拔結果日前出爐，光寶科技旗下光林照明事業處分別以「智慧路燈與智慧共桿系統」與「區域照明低眩光燈具...

熱門新聞

新竹人超會買！遠東巨城周年慶首日業績衝4.3億

央行子彈所剩不多 新台幣明年可能突破「彭淮南防線」

四間壽險架上共10張失能殘扶險 預計年底前停售

月薪3萬變6萬生活有什麼轉變？ 網友直言：在北部還是窮

分家還是接班？國泰金蔡宏圖贈與三子各1萬張股票

新光金法說／新壽已回應金管會 大減國內外持股860億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。