鴻海大陸iPad產線 傳移越南

知情人士透露，配合客戶需求，鴻海集團正計劃將部分蘋果Mac電腦、iPad平板電腦的生產線遷出中國大陸，新生產基地將落腳越南東北部北江省，為鴻海首度在大陸以外生產iPad。

圖／經濟日報提供 外界解讀，美中貿易戰引發廠商移出大陸的骨牌效應擴大，未來蘋果包括iPhone、Mac及iPad等產能也將加速移往印度、越南等地分散。

鴻海昨（26）日不評論任何有關既有以及潛在客戶、產品、供應鏈夥伴之市場傳言。鴻海強調，任何海外投資規劃，皆依相關程序辦理，並按規定對外公告。路透暫未獲得蘋果公司的回應。

路透報導，鴻海日前公告斥資2.7億美元成立新公司FuKang Technology公司，消息人士表示，這是鴻海為了布局越南，在原來的北江廠區附近再擴廠。

消息人士說，鴻海集團規劃Mac及iPad在明年上半年投產，但目前外界並不清楚鴻海會把多少產能移至越南。消息人士表示，鴻海集團除了將在北江廠區，生產從中國大陸移出的部分Mac及iPad產品之外，也將為Sony組裝電視、鍵盤等相關零組件，而鴻海集團預計在今年底、明年初開始組裝Sony電視。

美中貿易戰開打後，許多企業為因應客戶要求分散在大陸的生產線，紛紛把產線移往越南。今年美中關係日益惡化，迫使鴻海集團等代工廠提供兩套供應鏈服務「G2」（中國大陸與美國）兩個市場。

消息人士說，品牌廠要求分散產地，供應鏈就要動起來，這應該是美國政府的策略。

鴻海集團董事長劉揚偉在8月的投資人說明會中即表示，全球「G2」的發展已成趨勢，如何提供兩套供應鏈來服務這兩大市場，這是世界趨勢，也是鴻海一直在做的事。

消息人士指出，此前鴻海集團與和碩計劃在墨西哥開設新工廠，今年7月鴻海集團也計劃投資10億美元，在印度南部成立一家蘋果手機組裝廠，以加速中國大陸以外的全球化布局。

鴻海集團是主要的iPad製造商之一，其他還包括仁寶及比亞迪。蘋果最新財報顯示，上季Mac和iPad銷售分別增至90億和68億美元。