陸電商助攻 隱形眼鏡銷售超預期

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北報導

大立光轉投資隱形眼鏡星歐獲利展現規模經濟效益，快速成長，除了台灣因通路布局擴大，從傳統經銷再延伸至大型美妝及藥妝店外，新增代工訂單也是一大助力。

據了解，今年因大陸市場疫情提前「受控」，來自大陸的彩片銷售優於預期，年輕族群消費潛力驚人。

偏光片大廠明基材也證實，旗下轉投資隱形眼鏡品牌「美若康」今年上半年因疫情影響，原本隱形眼鏡市場表現較為疲弱，不過，今年雙11在大陸電商通路天貓的銷售較去年翻倍成長，大陸市場表現超乎預期。

晶碩10月營收4.21億元，月增10.4%，改寫新高，法人預期，晶碩本季受惠日本需求回溫、大陸雙11購物節促銷商機，加上代工客戶新品推出，本季營運有望改寫新猷。

晶碩成立於2009年，是由電子代工大廠和碩與旗下PCB廠景碩共同出資成立。晶碩成立初期主要以自有品牌為主，近四年才逐漸發展成品牌、代工並行模式。

大立光投資隱形眼鏡多年，星歐成立於2004年，直至2014年更改製程及材料，開始對外積極拓展，除了一般日拋片外，再推出放大片，以高性價比（C／P值）訴求，從小資、學生年輕族群下手，希望向下耕耘，培養忠實客群。

隱形眼鏡

延伸閱讀

電商慶20周年 15日三王三后兩天團台北小巨蛋尬聲

國泰證券投資氣象觀測站：掌握美選後的年終消費行情

別再讓發票塞爆錢包！三招搞定電子發票載具、歸戶 讓獎金直接入袋

跨境交易夯 本土電商助台廠攻東協

相關新聞

中芯調價 晶圓代工再掀漲風

美國對中芯國際的出口管制，雖導致全球晶圓代工產能重新洗牌疑慮，不過中芯國際強調一直堅持合規經營，目前正常營運，和美國相關...

鴻海大陸iPad產線 傳移越南

知情人士透露，配合客戶需求，鴻海集團正計劃將部分蘋果Mac電腦、iPad平板電腦的生產線遷出中國大陸，新生產基地將落腳越...

陸電商助攻 隱形眼鏡銷售超預期

大立光轉投資隱形眼鏡星歐獲利展現規模經濟效益，快速成長，除了台灣因通路布局擴大，從傳統經銷再延伸至大型美妝及藥妝店外，新...

大立光搶進高階隱形眼鏡

科技業轉投資隱形眼鏡獲利傳捷報，大立光旗下星歐眼鏡第3季獲利超越上半年總和，成為歷年最旺的一季；和碩集團旗下晶碩第3季獲...

法人：明年晶圓代工漲價幅度兩成起跳

半導體需求強勁，又以8吋晶圓代工產能最吃緊，早在中芯之前，世界先進、聯電等8吋晶圓廠已證實與客戶洽談漲價，第4季針對急單...

電子業重鎮轉向越南 鴻海、仁寶、緯創等拉高非陸產能

因應美中貿易戰及新冠肺炎疫情等衝擊，代工廠鴻海、仁寶、緯創、和碩、英業達等近年積極拉高非中國大陸產能比重，其中越南成為大...

蝦皮「雙12」來了 折扣超殺

蝦皮購物昨（26）日宣布，「12.12狂歡生日慶」登場，活動到12月12日，由「天天全站99元免運」打頭陣，每天限定四時...

路透：鴻海計劃在越南生產iPad與Mac

知情人士透露，鴻海集團計劃將部分蘋果Mac電腦、iPad的生產線遷出中國大陸，新生產基地將落腳越南東北部北江省，為鴻海首...

元太先進彩色電子紙看板系統 獲台灣精品獎金質獎榮耀

全球電子紙領導廠商元太（8069）科技今（26）日宣布，先進彩色電子紙看板系統（Advanced Color ePape...

智晶穿透式OLED觸控面板 獲台灣精品獎肯定

PMOLED廠智晶光電（5245）強攻穿透式OLED觸控面板系列產品，獲第29屆台灣精品獎台灣精品獎肯定，締造連續五年獲...

光寶智能與人因照明路燈 獲2020台灣精品獎

「第29屆台灣精品獎」選拔結果日前出爐，光寶科技旗下光林照明事業處分別以「智慧路燈與智慧共桿系統」與「區域照明低眩光燈具...

工研院助攻產業 瞄準後疫情時代拓展亞太新商機

在經濟部工業局指導下，工研院攜手全國工業總會、亞太產業鏈結辦公室於今（26）日共同舉辦《2020亞太產業鏈結成果暨心南向...

熱門新聞

央行子彈所剩不多 新台幣明年可能突破「彭淮南防線」

新竹人超會買！遠東巨城周年慶首日業績衝4.3億

六大因素下 謝金河：貨櫃航運的大浪來了

華航拍板新塗裝？ 林佳龍：先縮字體留空間放台灣意象

機身新塗裝CHINA AIRLINES字樣縮小 華航有回應了

四間壽險架上共10張失能殘扶險 預計年底前停售

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。