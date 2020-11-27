陸電商助攻 隱形眼鏡銷售超預期

大立光轉投資隱形眼鏡星歐獲利展現規模經濟效益，快速成長，除了台灣因通路布局擴大，從傳統經銷再延伸至大型美妝及藥妝店外，新增代工訂單也是一大助力。

據了解，今年因大陸市場疫情提前「受控」，來自大陸的彩片銷售優於預期，年輕族群消費潛力驚人。

偏光片大廠明基材也證實，旗下轉投資隱形眼鏡品牌「美若康」今年上半年因疫情影響，原本隱形眼鏡市場表現較為疲弱，不過，今年雙11在大陸電商通路天貓的銷售較去年翻倍成長，大陸市場表現超乎預期。

晶碩10月營收4.21億元，月增10.4%，改寫新高，法人預期，晶碩本季受惠日本需求回溫、大陸雙11購物節促銷商機，加上代工客戶新品推出，本季營運有望改寫新猷。

晶碩成立於2009年，是由電子代工大廠和碩與旗下PCB廠景碩共同出資成立。晶碩成立初期主要以自有品牌為主，近四年才逐漸發展成品牌、代工並行模式。

大立光投資隱形眼鏡多年，星歐成立於2004年，直至2014年更改製程及材料，開始對外積極拓展，除了一般日拋片外，再推出放大片，以高性價比（C／P值）訴求，從小資、學生年輕族群下手，希望向下耕耘，培養忠實客群。