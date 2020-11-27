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大立光搶進高階隱形眼鏡

經濟日報 / 記者劉芳妙陳書璿／台北報導
圖／經濟日報提供
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科技業轉投資隱形眼鏡獲利傳捷報，大立光旗下星歐眼鏡第3季獲利超越上半年總和，成為歷年最旺的一季；和碩集團旗下晶碩第3季獲利逼近上半年獲利，為單季次高，隱形眼鏡藉由品牌代工雙軌並進，在激烈市場競爭殺出重圍。

大立光昨（26）日表示，旗下星歐光學再推出新高階品牌卡沛兒（Capell），一般片30片350元，比原有星歐貴四成，但比起市場前三大品牌，每盒仍便宜200元，價格親民，並以小直徑的彩片，鎖定年輕美眉族群，大立光的隱形眼鏡定位主打高性價比（CP值），希望藉由延伸產品線，區隔市場，壯大版圖。

依據大立光財報，星歐今年前三季獲利9,626萬元，依其股本10億元估計，累計每股純益（EPS）0.96元，其中，第3季純益達5,050萬元，超越上半年總和。

晶碩第3季獲利也相當亮眼，單季稅後純益2.03億元，季增45%，為單季次高，EPS 2.9元，首度超車老牌生技獲利王精華第3季（EPS）2.39元。晶碩第3季獲利已達上半年獲利總和87%，累計前三季獲利4.34億元，年增45%，前三季EPS 6.2元。

大立光上半年宣布取得屈臣氏自有品牌Pink by Pure Beauty的隱形眼鏡獨家代工訂單，這是繼去年中國大陸一閃之後，第二家代工訂單入袋，隨著品牌通路版圖擴大，第3季新增寶雅等據點，加上傳統經銷通路成長，目前全台已達1,991個，品牌及代工雙引擎點火，推升獲利走揚。

大立光是透過大陽科技轉投資星歐光學，持股40.5%，其隱形眼鏡以星歐為品牌行銷全台家樂福、全家、康是美、屈臣氏、小三美日等經銷據點，在投資逾十年後，2018年星歐光學首度全年獲利，目前星歐光學主要負責人為大立光執行長林恩平。

大立光 隱形眼鏡

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