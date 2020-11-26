奧圖碼P2雷射超短焦投影機 榮獲台灣精品獎銀質大獎

全球投影領導品牌Optoma奧圖碼科技繼前年P1雷射超短焦投影機進入決選後，今年再次以次世代機種P2強勢奪下銀質大獎的殊榮。P2除了完美承襲P1高解析度、高便利性、高智能的優勢，更強化色彩處理能力和韌體功能更新，全新Framed數位畫廊帶來多位新銳藝術家的動態創作，時尚簡約的白色外觀設計無縫融入客廳擺設，離牆面30公分即可投影100吋大畫面，一次為家庭劇院帶來4K大視覺和居家輕美學的雙重升級體驗。

此次台灣精品獎總計有1,167產品報名參加，433件產品入圍，其中只有30件可角逐台灣年度產品最高榮耀的金銀質獎，而P2也憑藉著扎實的家庭劇院實力和智能化的操控優勢，成功搶占一席，這也是奧圖碼連續三年獲得國家級金銀質獎肯定，實屬不易。

P2擁有830畫素的真實4K解析度，搭載3,000 ANSI高亮度流明和2,000,000:1高動態對比，具備長效30,000小時雷射光源壽命，輕鬆在家也可以擁有不間斷的大畫面視覺饗宴，更內建多樣化的影像強化功能，包含HDR10/HLG高動態範圍、Dynamic Black智慧動態黑階和PureMotion動態差補等技術，提供極致流暢、生動立體的畫面品質。奧圖碼長期也致力於推動Smart+ 智慧平台的生態鏈體系，只要連上無線網路，即可透過手機輕鬆執行包含語音聲控、螢幕對齊、遠端操控、無線鏡射等多項功能，甚至能連結家中IFTTT物聯網，以P2為核心打造出一個用戶專屬的全方位智能居家生活情境。

Optoma奧圖碼亞太區負責人吳俊佑表示，我們非常榮幸且開心能再次獲得台灣精品獎銀獎的肯定，P2做為P1的下一世代機種，不僅延續了前代頂尖的設計工藝和強大的家庭劇院能力，在價格上也做到更加入門、親民、無負擔，期待能吸引更多民眾投入家用投影的懷抱，尤其提供小資族或年輕族群在購買傳統電視外一個更好的選擇，輕鬆享受百吋大畫面帶來的沉浸式體驗和視覺震撼。

除了P2獲得台灣精品獎銀質獎外，奧圖碼QUADZILLA 163吋LED一體機「FHDQ163」也同時入圍此次台灣精品獎，搭載獨家Calibre 4K HQUltra影像技術和4in1 LED先進封裝製程，精準呈現銳利流暢的圖像品質，螢幕厚度僅3.5cm具有極輕薄外觀與易移動性，並有0.9mm可拆式無邊框設計，實現更寬廣的觀看視野。