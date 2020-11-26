快訊

單親媽勒斃子女遭判死 隋棠痛斥法官高高在上

奧圖碼P2雷射超短焦投影機 榮獲台灣精品獎銀質大獎

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

全球投影領導品牌Optoma奧圖碼科技繼前年P1雷射超短焦投影機進入決選後，今年再次以次世代機種P2強勢奪下銀質大獎的殊榮。P2除了完美承襲P1高解析度、高便利性、高智能的優勢，更強化色彩處理能力和韌體功能更新，全新Framed數位畫廊帶來多位新銳藝術家的動態創作，時尚簡約的白色外觀設計無縫融入客廳擺設，離牆面30公分即可投影100吋大畫面，一次為家庭劇院帶來4K大視覺和居家輕美學的雙重升級體驗。

此次台灣精品獎總計有1,167產品報名參加，433件產品入圍，其中只有30件可角逐台灣年度產品最高榮耀的金銀質獎，而P2也憑藉著扎實的家庭劇院實力和智能化的操控優勢，成功搶占一席，這也是奧圖碼連續三年獲得國家級金銀質獎肯定，實屬不易。

P2擁有830畫素的真實4K解析度，搭載3,000 ANSI高亮度流明和2,000,000:1高動態對比，具備長效30,000小時雷射光源壽命，輕鬆在家也可以擁有不間斷的大畫面視覺饗宴，更內建多樣化的影像強化功能，包含HDR10/HLG高動態範圍、Dynamic Black智慧動態黑階和PureMotion動態差補等技術，提供極致流暢、生動立體的畫面品質。奧圖碼長期也致力於推動Smart+ 智慧平台的生態鏈體系，只要連上無線網路，即可透過手機輕鬆執行包含語音聲控、螢幕對齊、遠端操控、無線鏡射等多項功能，甚至能連結家中IFTTT物聯網，以P2為核心打造出一個用戶專屬的全方位智能居家生活情境。

Optoma奧圖碼亞太區負責人吳俊佑表示，我們非常榮幸且開心能再次獲得台灣精品獎銀獎的肯定，P2做為P1的下一世代機種，不僅延續了前代頂尖的設計工藝和強大的家庭劇院能力，在價格上也做到更加入門、親民、無負擔，期待能吸引更多民眾投入家用投影的懷抱，尤其提供小資族或年輕族群在購買傳統電視外一個更好的選擇，輕鬆享受百吋大畫面帶來的沉浸式體驗和視覺震撼。

除了P2獲得台灣精品獎銀質獎外，奧圖碼QUADZILLA 163吋LED一體機「FHDQ163」也同時入圍此次台灣精品獎，搭載獨家Calibre 4K HQUltra影像技術和4in1 LED先進封裝製程，精準呈現銳利流暢的圖像品質，螢幕厚度僅3.5cm具有極輕薄外觀與易移動性，並有0.9mm可拆式無邊框設計，實現更寬廣的觀看視野。

螢幕

延伸閱讀

智晶穿透式OLED觸控面板 獲台灣精品獎肯定

光寶智能與人因照明路燈 獲2020台灣精品獎

在家就像在劇院！LINE TV「數位劇場」眾多經典劇作24小時隨選隨看

台灣精品獎 252企業出線

相關新聞

路透：鴻海計劃在越南生產iPad與Mac

知情人士透露，鴻海集團計劃將部分蘋果Mac電腦、iPad的生產線遷出中國大陸，新生產基地將落腳越南東北部北江省，為鴻海首...

元太先進彩色電子紙看板系統 獲台灣精品獎金質獎榮耀

全球電子紙領導廠商元太（8069）科技今（26）日宣布，先進彩色電子紙看板系統（Advanced Color ePape...

智晶穿透式OLED觸控面板 獲台灣精品獎肯定

PMOLED廠智晶光電（5245）強攻穿透式OLED觸控面板系列產品，獲第29屆台灣精品獎台灣精品獎肯定，締造連續五年獲...

光寶智能與人因照明路燈 獲2020台灣精品獎

「第29屆台灣精品獎」選拔結果日前出爐，光寶科技旗下光林照明事業處分別以「智慧路燈與智慧共桿系統」與「區域照明低眩光燈具...

工研院助攻產業 瞄準後疫情時代拓展亞太新商機

在經濟部工業局指導下，工研院攜手全國工業總會、亞太產業鏈結辦公室於今（26）日共同舉辦《2020亞太產業鏈結成果暨心南向...

智聯服務 從數位轉型脫穎而出

成立僅短短三年，智聯服務憑藉著優異的技術能力成為企業數位轉型的好夥伴，更是宏碁集團旗下獲利小金「碁」。

水情吃緊 半導體、面板廠備戰

竹科管理局昨（25）日表示，園區超前部署自主節水已達7%，符合現階段的節水要求。竹科目前一天用水量約14.4萬噸，今年底...

水情吃緊 科學園區擴大節水

旱災中央災害應變中心於昨（25）日召開第三次工作會報，除確定嘉南地區明年一期稻作停灌，也要求科學園區及產業園區自主節水由...

鴻海辦「高科技尾牙」 獎金不會少

鴻海董事長劉揚偉昨（25）日表示，今年鴻海集團尾牙，不會像往年一樣舉辦現場活動，即嘉年華的實體活動停辦，但會改採「高科技...

華為手機復活 台鏈利多

高通獲准供貨華為，陸媒報導華為正積極向供應商訂購4G手機及平板等終端設備的零組件，部分製造商已收到通知，華為將在本月恢復...

夏普工廠 借鴻準組裝Switch

彭博引述知情人士消息指出，日本遊戲大廠任天堂為厚植供應鏈供貨能力，已將鴻海旗下夏普納入供應鏈，強化遊戲機Switch的零...

中天聲請定暫時狀態假處分

國家通訊傳播委員會（NCC）昨（25）日正式送出駁回中天新聞台換照行政處分的公文，中天新聞立刻聲請定暫時狀態假處分，要求...

熱門新聞

華為手機復活 台鏈利多

華航拍板新塗裝？ 林佳龍：先縮字體留空間放台灣意象

六大因素下 謝金河：貨櫃航運的大浪來了

勞保續命 年撥補千億才夠

央行子彈所剩不多 新台幣明年可能突破「彭淮南防線」

機身新塗裝CHINA AIRLINES字樣縮小 華航有回應了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。