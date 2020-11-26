圓展AI自動追蹤PTZ攝影機 榮獲台灣精品銀質獎

深獲全球超過50萬間教室信賴的智慧未來教室與攝影機領導品牌圓展科技（3669）再傳捷報；新一代AI自動追蹤AVer PTC310U攝影機，獲得第二十九屆台灣精品銀質獎肯定。

圓展科技副總經理鄭錫聰表示，很榮幸獲得此項殊榮，此次獲獎是對圓展團隊致力研發創新遠距教學解決方案的最大肯定。由於必須保持適當社交距離，全球各地的組織機構都必須依靠各種不同的攝影機進行遠距教學與溝通互動；我們很自豪能提供獲得精品獎肯定的自動追蹤攝影機，幫助世界走過新冠疫情艱難時刻，邁向未來。

PTC310U是圓展最新款的自動追蹤攝影機，擁有業界領先「人形辨識AI技術」，無須配戴任何裝置，即可自動追蹤講者；同時具備4K超高畫質與流暢的運鏡能力，適合應用在包含體育與電競比賽、教育、政府機關、醫療、宗教活動和公司培訓等各種場合的錄影或直播。

PTC310U提供兩種追蹤模式，「講者追蹤」能自動且精準地追蹤講者在會場內的每個身影，而「區域追蹤」則透過客製化追蹤區域設定，確保演講廳內展示或講者背後白板的內容都能清楚地被看見；此外，「一鍵即追」功能可立即切換鏡頭追蹤其他講者。

圓展近年來持續獲得台灣精品的肯定，AVer M15W機械式手臂無線實物（投）攝影機榮獲第二十八屆台灣精品金質獎，以及AVer PTC500獲得第二十五屆台灣精品金質獎。

第二十九屆台灣精品獎一共有433項產品獲獎，精選30件作品榮獲金質或銀質獎殊榮。除了PTC310U自動追蹤攝影機贏得銀質獎外，本屆圓展獲獎產品還包括AVer M11-8MV遠距教學實物（投）攝影機、AVer CB-310互動控制盒和AVer VC520 Pro USB雲端視訊會議系統。