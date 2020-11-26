快訊

單親媽勒斃子女遭判死 隋棠痛斥法官高高在上

圓展AI自動追蹤PTZ攝影機 榮獲台灣精品銀質獎

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導

深獲全球超過50萬間教室信賴的智慧未來教室與攝影機領導品牌圓展科技（3669）再傳捷報；新一代AI自動追蹤AVer PTC310U攝影機，獲得第二十九屆台灣精品銀質獎肯定。

圓展科技副總經理鄭錫聰表示，很榮幸獲得此項殊榮，此次獲獎是對圓展團隊致力研發創新遠距教學解決方案的最大肯定。由於必須保持適當社交距離，全球各地的組織機構都必須依靠各種不同的攝影機進行遠距教學與溝通互動；我們很自豪能提供獲得精品獎肯定的自動追蹤攝影機，幫助世界走過新冠疫情艱難時刻，邁向未來。

PTC310U是圓展最新款的自動追蹤攝影機，擁有業界領先「人形辨識AI技術」，無須配戴任何裝置，即可自動追蹤講者；同時具備4K超高畫質與流暢的運鏡能力，適合應用在包含體育與電競比賽、教育、政府機關、醫療、宗教活動和公司培訓等各種場合的錄影或直播。

PTC310U提供兩種追蹤模式，「講者追蹤」能自動且精準地追蹤講者在會場內的每個身影，而「區域追蹤」則透過客製化追蹤區域設定，確保演講廳內展示或講者背後白板的內容都能清楚地被看見；此外，「一鍵即追」功能可立即切換鏡頭追蹤其他講者。

圓展近年來持續獲得台灣精品的肯定，AVer M15W機械式手臂無線實物（投）攝影機榮獲第二十八屆台灣精品金質獎，以及AVer PTC500獲得第二十五屆台灣精品金質獎。

第二十九屆台灣精品獎一共有433項產品獲獎，精選30件作品榮獲金質或銀質獎殊榮。除了PTC310U自動追蹤攝影機贏得銀質獎外，本屆圓展獲獎產品還包括AVer M11-8MV遠距教學實物（投）攝影機、AVer CB-310互動控制盒和AVer VC520 Pro USB雲端視訊會議系統。

圓展 疫情

延伸閱讀

台灣精品獎 252企業出線

上銀集團連續21年 拿下第28及29座台灣精品金、銀質獎

外交部明年買百萬攝影機直播 藍委：不是用頂規就是好

影／徒手掰開鱷魚嘴！美國老翁跳水救援愛犬

相關新聞

路透：鴻海計劃在越南生產iPad與Mac

知情人士透露，鴻海集團計劃將部分蘋果Mac電腦、iPad的生產線遷出中國大陸，新生產基地將落腳越南東北部北江省，為鴻海首...

元太先進彩色電子紙看板系統 獲台灣精品獎金質獎榮耀

全球電子紙領導廠商元太（8069）科技今（26）日宣布，先進彩色電子紙看板系統（Advanced Color ePape...

智晶穿透式OLED觸控面板 獲台灣精品獎肯定

PMOLED廠智晶光電（5245）強攻穿透式OLED觸控面板系列產品，獲第29屆台灣精品獎台灣精品獎肯定，締造連續五年獲...

光寶智能與人因照明路燈 獲2020台灣精品獎

「第29屆台灣精品獎」選拔結果日前出爐，光寶科技旗下光林照明事業處分別以「智慧路燈與智慧共桿系統」與「區域照明低眩光燈具...

工研院助攻產業 瞄準後疫情時代拓展亞太新商機

在經濟部工業局指導下，工研院攜手全國工業總會、亞太產業鏈結辦公室於今（26）日共同舉辦《2020亞太產業鏈結成果暨心南向...

智聯服務 從數位轉型脫穎而出

成立僅短短三年，智聯服務憑藉著優異的技術能力成為企業數位轉型的好夥伴，更是宏碁集團旗下獲利小金「碁」。

水情吃緊 半導體、面板廠備戰

竹科管理局昨（25）日表示，園區超前部署自主節水已達7%，符合現階段的節水要求。竹科目前一天用水量約14.4萬噸，今年底...

水情吃緊 科學園區擴大節水

旱災中央災害應變中心於昨（25）日召開第三次工作會報，除確定嘉南地區明年一期稻作停灌，也要求科學園區及產業園區自主節水由...

鴻海辦「高科技尾牙」 獎金不會少

鴻海董事長劉揚偉昨（25）日表示，今年鴻海集團尾牙，不會像往年一樣舉辦現場活動，即嘉年華的實體活動停辦，但會改採「高科技...

華為手機復活 台鏈利多

高通獲准供貨華為，陸媒報導華為正積極向供應商訂購4G手機及平板等終端設備的零組件，部分製造商已收到通知，華為將在本月恢復...

夏普工廠 借鴻準組裝Switch

彭博引述知情人士消息指出，日本遊戲大廠任天堂為厚植供應鏈供貨能力，已將鴻海旗下夏普納入供應鏈，強化遊戲機Switch的零...

中天聲請定暫時狀態假處分

國家通訊傳播委員會（NCC）昨（25）日正式送出駁回中天新聞台換照行政處分的公文，中天新聞立刻聲請定暫時狀態假處分，要求...

熱門新聞

華為手機復活 台鏈利多

華航拍板新塗裝？ 林佳龍：先縮字體留空間放台灣意象

六大因素下 謝金河：貨櫃航運的大浪來了

勞保續命 年撥補千億才夠

央行子彈所剩不多 新台幣明年可能突破「彭淮南防線」

機身新塗裝CHINA AIRLINES字樣縮小 華航有回應了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。