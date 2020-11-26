路透：鴻海計劃在越南生產iPad與Mac

知情人士透露，鴻海集團計劃將部分蘋果Mac電腦、iPad的生產線遷出中國大陸，新生產基地將落腳越南東北部北江省，為鴻海首度在大陸以外生產iPad。

路透報導，鴻海日前公告斥資2.7億美元成立新公司FuKang Technology公司，消息人士表示，這是鴻海為了布局越南，在原來北江廠區附近再擴廠，規劃Mac及iPad在明年上半年投產，但目前外界並不清楚鴻海將多少產能移至越南。

鴻海在北江廠區除了生產從大陸移出的部分Mac及iPad產品之外，也將為Sony組裝電視、鍵盤等相關零組件。消息人士說，預計在今年底、明年初開始組裝Sony電視。

美中貿易戰開打後，應客戶要求分散在大陸的生產線，越南成為許多企業在大陸之外的首選製造地。

今年美中關係日益惡化，迫使鴻海等代工廠提供兩套供應鏈服務「G2」（中國與美國）兩個市場。消息人士說，品牌廠要求分散，供應鏈就要動起來，這應該是美國政府的策略。

鴻海董事長劉揚偉在8月的投資人說明會中即表示，全球「G2」的發展已成趨勢，如何提供兩套供應鏈來服務這兩大市場，也是世界趨勢，這也是鴻海一直在做的事。

鴻海針對上述消息回覆路透稱，鴻海一向不評論任何有關既有以及潛在客戶、產品、供應鏈夥伴之市場傳言；路透暫未獲得蘋果公司的回應。

消息人士指出，此前鴻海與和碩計劃在墨西哥開設新工廠，今年7月鴻海也計劃投資10億美元，在印度南部成立一家蘋果手機組裝廠，以加速大陸以外的全球化布局。

鴻海是主要的iPad製造商之一，其他還包括仁寶及比亞迪。蘋果最新財報顯示，截至9月26日的第4季顯示Mac和iPad銷售分別增至90億和68億美元。