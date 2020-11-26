輝達：全球高速超級電腦 近七成採用自家技術

繪圖晶片大廠輝達搶占運算商機，該公司表示，在全球這一批運算速度最快的超級電腦中，有近七成皆使用輝達的技術，這些超級電腦不只運算速度提高，也變得更聰明，還能支援處理更多種類的作業負載。

輝達日前於SC20大會上，發布全球最高速超級電腦TOP500最新榜單，其中有近七成的超級電腦都採用其技術，這包括前十名中的八台，其中排名第五的Selene 超級電腦，是輝達自家的超級電腦。

另外，輝達提到，把AI納入高效能運算 (HPC)領域和跨越傳統超級運算中心領域的平台，這轉變代表重大變革。現代的AI使用輝達的GPU、NVIDIA CUDA-X函式庫，還有世界上唯一的智慧全加速網路內運算平台NVIDIA Mellanox InfiniBand，其平行處理能力將大量資料注入先進的神經網路，打造出精密複雜的模型，使科學家們能完成透過其它方式無法處理的研究案。