台灣LG開賣旋轉雙螢幕5G手機LG WING 今日起開放預購

台灣LG電子今（26） 日宣布，LG Explorer Project 系列首款可旋轉的雙螢幕5G手機 LG WING正式在台上市。LG Explorer Project 是LG全新智慧型手機產品系列，設計團隊觀察全球手機市場尚未被完全滿足的需求，並針對消費者需求提供更細緻獨特的行動體驗，跳脫市場框架，打造出具獨創性的手機產品。

LG WING 在台推出羽翼藍一色，搭載 6.8 吋主螢幕及 3.9 吋副螢幕，建議售價25,990 元，12 月 1 日於中華電信（2412）獨家開賣，凡購買即贈送韓國設計師款專屬手機背蓋乙個，加碼再送安達行動裝置險一個月。同時11 月 26 日起於全台神腦門市（含神腦生活）、傑昇通信、PChome開放預購，預購再享獨家好禮優惠。

台灣 LG 電子董事長宋益煥表示，儘管手機市場競爭激烈，LG觀察到市場上仍有許多持續精進的設計值得開發。LG 的開發團隊，針對長期市場觀察以及使用者的需求不斷提升，啟動全新智慧型手機系列 LG Explorer Project，打造出獨創一格的智慧型手機外型、應用與體驗。LG 於日常中觀察到消費者在玩遊戲或傳訊息時，必須透過反覆旋轉手機螢幕來回操作所帶來的不便，因而開啟了 LG WING 的研發設計創意，期望透過嶄新的產品，持續提供消費者充滿驚喜、更便利的使用者體驗。

LG表示，LG發現消費者對手機影音需求應用的提升，以及多工處理的重要性，LG WING不僅可輕鬆完成多工操作，更可透過螢幕旋轉，將其作為穩定器強化攝錄影功能。消費者可隨時於 Swivel 模式和 Basic 模式之間自由切換。手機內部透過特殊鉸鏈設計，於鉸鏈內部安裝液壓阻尼器，以減少手機來回旋轉時所產生的摩擦，添增防水塗層及防塵技術，讓消費者在使用上可以更耐用且安心。

LG指出，LG WING 結合手持穩定器功能，透過旋轉開啟 Swivel 模式，副螢幕即成為手持穩定器之握把，可利用 1200 萬畫素超廣角鏡頭拍攝。使用者可透過手機向上旋轉開啟第二螢幕，依照個人需求調整設定，例如開車使用 GPS 導航時，可同時接聽電話。