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光寶智能與人因照明路燈 獲2020台灣精品獎

聯合報 / 記者鄒秀明╱台北即時報導
光寶科技旗下光林照明事業處的「智慧路燈與智慧共桿系統」與「區域照明低眩光燈具」，獲得台灣精品獎。光寶提供
光寶科技旗下光林照明事業處的「智慧路燈與智慧共桿系統」與「區域照明低眩光燈具」，獲得台灣精品獎。光寶提供

「第29屆台灣精品獎」選拔結果日前出爐，光寶科技旗下光林照明事業處分別以「智慧路燈與智慧共桿系統」與「區域照明低眩光燈具」，雙雙獲得精品獎。光林照明事業處總經理金海濤表示，這兩個獎項代表了光寶在為城市照明往安全智能和健康人因兩個方向所做的努力，也希望藉由台灣精品，將台灣國家隊的概念輸出，持續在國外發光。

有鑑於傳統照明，無論是電力問題、電線被盜或單純燈具損壞無法正常工作狀態下，尤其是偏鄉地區若沒有主動回報功能，即須等到有人發現後報修才能進行維護，即便是換裝了新型智能LED節能燈具，不可避免的可能受制於預算與成本，而忽略了其所使用的光源對用路人所產生的影響，尤其是眩光所產生的視覺疲勞。

光寶的智慧城市從照明智能安全與健康人因兩個角度切入，結合光寶集團在電源、LED封裝、網通、機構等事業單位的研發能量及資源支持之下，與在地系統整合廠商合作，成為全球各地政府道路照明安全與健康工程建設之主要夥伴，截至今年新型智慧路燈出貨量全球累計已超過100萬盞。

LED路燈為城市和社區帶來了節能，降低維護成本的好處，除了基本照明與安全功能，現在歐美國家無不開始重視視覺的舒適度，尤其是一般路燈常見的直接眩光，也就是眼睛若直視光源即會感覺到刺眼，像是直視太陽與夜間對方來車車燈。 與其他LED燈具相比，光寶路燈設計強調降低眩光，除了提升視覺舒適度與行車用路安全外，外型採用無鰭片式設計，以簡潔俐落低風阻的優美弧線強調城市裡的六公尺美學。

光寶科 LED

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