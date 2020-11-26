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恩智浦攜手AWS 搶聯網汽車商機

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

恩智浦半導體（NXP）宣布，與Amazon Web Services（AWS）達成策略合作關係，共同擴展聯網汽車商機。

NXP指出，這次合作希望為下一代汽車提供安全的邊緣至雲端運算解決方案，推動實現奠基於雲端的新服務，進而使汽車製造商、其業務合作夥伴與消費者都能受益。

NXP提到，隨著汽車產業重心從馬力轉向運算能力，數據將推動未來汽車創新，此轉變有機會為新型資料驅動型服務帶來營收。擴展對即時全車（vehicle-wide）數據的存取、與雲端服務的安全連結，以及簡化機器學習可加速此轉變，並使智慧汽車能透過遠端更新改善其使用壽命。

為了實現未來聯網汽車服務的願景，NXP表示，汽車產業需要能集中存取全車數據，且可與雲端技術安全合作的新型運算解決方案。恩智浦將AWS邊緣和雲端服務，與恩智浦針對服務型（service-oriented）閘道的新款S32G汽車網路處理器相互整合。

NXP執行副總裁暨汽車處理業務部總經理Henri Ardevol說，該公司很高興與AWS合作，透過釋放汽車數據的價值，並運用邊緣至雲端服務，支援汽車客戶加速完成數位轉型計畫。

雲端服務 恩智浦 聯網汽車

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